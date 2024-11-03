續簽審視收入水平利港效益 入境處：看稅務文件月結單

《施政報告》提出，高才通下A類高收入人才首個簽證期限可延長至3年，勞福局前日提出4類續簽條件，包括申請人是否有穩定收入、薪酬福利是否達市場水平，亦會考慮申請人的工作經濟效益及留港時間等。

郭俊峯昨在有線新聞《有理有得傾》表示，入境處會參考政府統計處或就業網站資料釐定市場薪酬水平，有需要時亦會徵詢相關政府部門或專業機構意見。郭又指，以佣金為主要收入者，除會要求交證明文件，亦會留意其居港情况，審視其收入會否對香港帶來經濟效益。

稱奧蘇「很幫得上忙」推廣香港

7屆世界桌球錦標賽冠軍奧蘇利雲近日經「優秀人才入境計劃」（優才計劃）成為香港居民，郭俊峯透露，他個人亦非常熱愛桌球運動，從圈內朋友聽到奧蘇利雲有興趣來港發展，故作為入境處長有向奧蘇利雲推介比較適合對方的簽證計劃，最終奧蘇利雲很快獲批。郭形容，奧蘇利雲獲批來港效果理想，指對方「很幫得上忙」，幫忙推廣香港的吸引力。對於因背傷退出香港網球公開賽的網壇前世界一姐大坂直美亦稱喜愛香港，可在香港生活， 郭稱非常歡迎世界各地和各行各業的優秀人才申請來港。

當局前日亦公布優化優才計劃「綜合計分制」評審準則及安排，以評核問卷取代原有逐項計分。郭俊峯稱，申請人如發現自己符合評核問卷一半頂目，便可以快些知道自己是否入圍，可說是已過關，相信審批時間會加快。