稱將打擊協助騙簽中介 孫玉菡：未發現假證高才

向第三方確認防範假證

近日多宗非本地生以假學歷申請升學事件曝光，被問將如何在高才、優才計劃申請中防範虛假證明，孫玉菡以高才通簽證為例，指多數高才已取得畢業證並有工作經驗，若以高工資為申請資格，需要提交稅單以證明收入，較難欺騙；若以學歷為申請資格，政府定會聯繫第三方認證，其中內地有完整且嚴格的驗證安排，偽造空間小，而以國外大學學歷申請，政府亦聯繫申請人學校直接查證，以確保學歷貨真價實。

孫昨回應並未提及優才計劃。入境處昨回覆查詢則稱，沒有優才計劃申請人因涉嫌提交虛假學歷或虛假學歷認證而被入境處拘捕。入境處重申，自今年6月起檢視所有簽證政策，並適時調整，包括要求優才計劃在內的申請人，就其學歷提交第三方認證機構或頒授院校發出的認證文件；未能按要求提供所需資料的申請個案，處方不會繼續審批。

翻查資料，藝人李龍基的未婚妻王青霞於今年6月，因使用虛假航空院校畢業證申請輸入內地人才計劃，被判入獄25個月，庭上她被控逾期居留、使用虛假文書等7罪。

奧蘇來港 孫：有麝自然香

至於7屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲透過優才計劃成為香港居民，孫玉菡稱雖然西方媒體對本港報道未必正面，但他留意到亦有英國傳媒報道奧蘇利雲到港，是本港「有麝自然香」的證明。

他透露入境處「穿針引線」提供便利，政府未來亦會繼續邀請頂尖人才來港，其中優才計劃將推出主動邀請類別，細節待敲定。