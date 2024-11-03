優才「超前部署」 攜小四子聽名校講座 尚海龍促港人包容 與內地人才共享資源

簡介會昨早9時半開始登記，不少家長及學生提早在校門外等候入場，人龍一直維持至10時。講座於禮堂舉行，全場滿座，校方需另開課室直播。散場時亦見交通警到場管理交通。

優才：競爭未如北京激烈

港人：入讀最終看實力

來自北京從事金融業的趙小姐今年9月經優才計劃來港，從報章得知聖保羅男女中學是全港最優秀的中學，故攜同就讀小四兒子到場了解入讀要求，提早預備。她驚訝出席人潮比她預期多，笑稱「就招100個名額，但這麼多人！」她表示，雖然北京教育資源豐富，但香港較注重個性發展，並具多元文化及語言環境，競爭亦未如北京激烈，故安排兒子來港讀書，並報讀英語班、乒乓球班等，每月花費約5000元，未來或會升讀海外大學。

本地家長曾先生昨亦攜同就讀小六兒子到場。他指兒子一直是全級第一，惟溝通技巧有待加強，入讀信心只有「一半一半」，已安排兒子每星期參與面試班、游泳班、英文班等，每月補習花費7000元。被問近年不少內地家長帶同子女經政府人才計劃到港，曾先生說香港一向競爭激烈，不擔心內地學童來港影響兒子入讀機會，謂最終「都係睇自己實力」。

尚稱內地家長普遍早預備

幼園階段揀中學

針對近年內地人才子女就學情况，尚海龍稱香港提供之中西教育對內地家長具吸引力，而協助其子女順利來港插班入讀為重要舉措。尚又稱內地家長為子女「超前部署」報讀學校情况普遍，有家長會提早為就讀幼稚園、初小級子女揀選合適中學。

尚海龍解釋，內地學童來港就學後不再持有內地學籍，而時隔一兩年後返回內地申請延續學籍亦不會輕易獲批，形容如學童不適應香港學校生活相當「大鑊」、「沒有退路」，故內地家長多提早了解學校以作預備。

尚海龍亦稱，來港內地人才與本地港人都是香港人，區別只在於在港生活時間的長短，認為本地港人應包容及歡迎內地人才。