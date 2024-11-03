優才「超前部署」 攜小四子聽名校講座 尚海龍促港人包容 與內地人才共享資源

【明報專訊】有109年歷史的直資學校聖保羅男女中學昨舉行中一入學申請人家長簡介會，校方統計約有1300人到場。有經優秀人才入境計劃（優才計劃）來港內地家長攜同就讀小四兒子到場，希望未來可入讀。有本地家長不擔心內地學生增加而致競爭激烈，「都係睇自己實力」。高才通人才服務協會創會會長立法會議員尚海龍稱內地家長為子女「超前部署」報讀學校情况普遍，解釋內地城市不會輕易為來港學童重批內地學籍；又認為港人應有「包容心」，與來港人才共享香港資源。
簡介會昨早9時半開始登記，不少家長及學生提早在校門外等候入場，人龍一直維持至10時。講座於禮堂舉行，全場滿座，校方需另開課室直播。散場時亦見交通警到場管理交通。
優才：競爭未如北京激烈
港人：入讀最終看實力
來自北京從事金融業的趙小姐今年9月經優才計劃來港，從報章得知聖保羅男女中學是全港最優秀的中學，故攜同就讀小四兒子到場了解入讀要求，提早預備。她驚訝出席人潮比她預期多，笑稱「就招100個名額，但這麼多人！」她表示，雖然北京教育資源豐富，但香港較注重個性發展，並具多元文化及語言環境，競爭亦未如北京激烈，故安排兒子來港讀書，並報讀英語班、乒乓球班等，每月花費約5000元，未來或會升讀海外大學。
本地家長曾先生昨亦攜同就讀小六兒子到場。他指兒子一直是全級第一，惟溝通技巧有待加強，入讀信心只有「一半一半」，已安排兒子每星期參與面試班、游泳班、英文班等，每月補習花費7000元。被問近年不少內地家長帶同子女經政府人才計劃到港，曾先生說香港一向競爭激烈，不擔心內地學童來港影響兒子入讀機會，謂最終「都係睇自己實力」。
尚稱內地家長普遍早預備
幼園階段揀中學
針對近年內地人才子女就學情况，尚海龍稱香港提供之中西教育對內地家長具吸引力，而協助其子女順利來港插班入讀為重要舉措。尚又稱內地家長為子女「超前部署」報讀學校情况普遍，有家長會提早為就讀幼稚園、初小級子女揀選合適中學。
尚海龍解釋，內地學童來港就學後不再持有內地學籍，而時隔一兩年後返回內地申請延續學籍亦不會輕易獲批，形容如學童不適應香港學校生活相當「大鑊」、「沒有退路」，故內地家長多提早了解學校以作預備。
尚海龍亦稱，來港內地人才與本地港人都是香港人，區別只在於在港生活時間的長短，認為本地港人應包容及歡迎內地人才。