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港聞

港聞二

稱零售市道如2011 田北辰促寬免差餉

【明報專訊】政府統計處前日公布，本港9月零售業總銷貨價值的臨時估計較去年跌6.9%，勝市場預期。實政圓桌立法會議員田北辰昨於商台《政經星期六》指出，去年9月商戶有一日半因極端天氣未營業，實際跌幅應大於6.9%。他隨後接受本報訪問形容市道如「今年做的是2011年生意」，促政府寬免差餉，呼籲業主減租，同時亦建議零售業界把握機會轉型。

租金高2011年三成 籲業主減租

田北辰表示，留意到今年首9月零售業總銷貨價值臨時估計296億元，比2011年同期還低，同時租金較當年升逾三成，呼籲業主於店舖短期租約到期後減租三成，將租金恢復至從前水平。他又稱，差餉佔商戶租金5%，促政府在兩年轉型期內免收差餉，避免更多連鎖店結業。

另外，田北辰鼓勵業界以「高端路線」提高性價比，抵消人工上漲的影響，以餐廳排隊為例，現時排隊的餐廳強調性價比，走中庸路線難有生意。

借鏡大廚騷 鄭泳舜倡增宣傳美食時裝

出席同一節目的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，基層收入受經濟大環境影響，就業率良好但開支依舊大，周末北上消費屬正常。他又留意到電視真人騷中有韓國大廚到港，建議政府加強宣傳美食和時裝。

鄭泳舜亦支持《施政報告》提出拓展中東、東盟旅客客源市場，強調本港聯通內地，可成為旅客旅遊「一程多站」中的一站。田北辰則促政府加快推動自由行城市「一周一行」，稱現時深圳居民來港方便，僅放寬深圳「一簽多行」短期對港經濟幫助較小。

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