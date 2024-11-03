海鮮檔淋油案黑漢被捕 疑報復攤檔競投

事主9月兩遭恐嚇未報警 10月投得

西區警區刑事部署理總督察林景年表示，涉事海鮮檔主今年9月欲競投空置檔口以擴充營業，先後遭兩男子恐嚇不要競投，否則會向檔口淋紅油。事主當時未有報案，10月投得攤檔。事主周五早上打算開門營業時，發現其經營的兩個海鮮檔遭淋油，招牌、魚缸均沾有紅漆，閉路電視鏡頭電掣亦被拔除，懷疑與早前事件有關遂報案。檔主當時表示，有海鮮被紅油污染，包括龍蝦和石斑，估計損失數萬元。

案件由西區警區反黑組跟進，經翻查閉路電視及情報分析，於揭發事件同日拘捕51歲男子。該男報稱貨車司機，有黑社會背景，相信為案件主腦，正追查其他在逃者，不排除有更多人被捕。

據了解，攤檔底價約1.2萬元，價高者得，懷疑有人想以最低價投得檔口，遂恐嚇事主放棄投標，而事主以高於底價投得檔口。

警方呼籲，商販若受不法分子滋擾或恐嚇，應盡快報警，強調打擊黑社會活動是警務處長首要行動項目之一，警方對所有黑社會有關活動採取零容忍態度，會繼續將不法分子繩之於法。