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新彩虹邨將50層 測量師：不損山脊線 房會委員贊成地盡其用 關注成本及出入問題

【明報專訊】政府上周三公布彩虹邨重建方案，11幢樓宇7400個單位分3期重建9200伙。房屋局長何永賢昨披露，彩虹邨清拆後將興建逾50層高大廈，又解釋重建涉安置、拆卸等工序，加上需照顧長者戶感受，工期比建新屋邨較長。多名房委會委員支持彩虹邨重建地盡其用及向高空發展，但關注建築成本及大廈居民出入問題。有測量師稱，彩虹邨附近亦有多項重建計劃，日後高樓大廈對山脊線觀景影響有限，或只會減少現時大部分可見山景。

重建花20年 何永賢：照顧長者感受

何永賢昨在now新聞台《大鳴大放》表示，彩虹邨清拆後將興建樓高逾50層大廈，屆時新邨將傲視同區公屋。對於彩虹邨重建需約20年，較其他屋邨重建長，部分政黨要求當局壓縮程序，何永賢解釋重建不能與興建新屋邨相提並論，如一次過收回所有公屋拆完再建屋，需時或少於10年，但彩虹邨不能這樣，因動工時邨內仍有5000戶居住。

測量師學會前會長何鉅業稱，彩虹邨於獅子山腳下，按規劃署指引的山脊線瞭望點是由港島望向九龍，距離愈遠對遮擋山脊線的景觀影響愈有限；而鄰近彩虹邨的九龍建業牛池灣重建項目及房協牛池灣村重建項目，日後料興建逾40多層或50層以上的大廈，相信屆時只減少部分位置可享山景的面積。

何鉅業：牛池灣多樓重建 料區內高廈大增

翻查資料，同樣位於九龍東的牛頭角下邨貴顯樓與貴新樓樓高48層。而近年亦有部分公營房屋興建逾50層，包括土拓署2021年向城規會申請放寬元朗朗邊前中轉房屋土地地積比率，擬建樓高52層高的公屋；以及去年向城規會申請放寬元朗丹桂村配水庫旁公屋項目地積比率，以興建7幢高50至60層公營房屋。

房委會建築小組主席陳志球表示，彩虹邨及華富邨等均坐落市區罕有地皮，房委會重建時有必要「增值」，相信未來興建公營房屋大廈會留意對附近及獅子山景觀影響，但強調需在應付輪候公屋求及對山脊線影響取得平衡。

房委會資助房屋小組主席黃碧如支持彩虹邨重建要地盡其用，相信新建大廈層數較多，是要配合騰出部分彩虹邨用地以緩解彩虹交匯處長期擠塞。不過她稱，興建逾50層公屋便需增建隔火層，關注建築成本會否增加。

房委會資助房屋小組委員兼立法會議員梁文廣認為，彩虹邨重建需盡用地積比增建單位，但公屋大廈人口較私樓密集，使用升降機出入較多，促當局頻密維修保養，以應付居民出入需要。

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