假律師騙3嫗55萬 收款14歲男生被捕

為「四位數」犯案 男生未獲分毫

西區警區刑事調查隊督察梁綽亨表示，警方於10月24至28日，分別接獲75歲、81歲及84歲老婦報案，稱早前接獲電話，對方聲稱為其兒子的代表律師，因其兒子牽涉刑事案急需保釋金，3婦遂在住所附近交款，共被騙去55.4萬元。警方經初步調查，發現收款者戴帽及口罩等掩飾身分，並以不同交通工具逃避追查。

警方透過在罪案黑點安裝的閉路電視，加上情報分析，前日在上水拘捕負責收款的14歲巴裔少年，他報稱中學生，由探員帶署扣查。警方正追查少年有否牽涉其他案件及款項去向。據了解，有人以「四位數字」報酬利誘少年協助收款，惟少年犯案至今分毫未收。

梁綽亨批評犯罪集團利用青少年犯案，行為卑劣，呼籲家長、教師多加關心青少年，以免他們為「搵快錢」而墮入法網。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪最高可判監10年。警方針對有不法分子誘使青少年干犯嚴重罪行，會根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就判刑向法庭申請加刑。