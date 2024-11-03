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鐵騎十字路口捱撞 夫死妻危殆

【明報專訊】一對夫婦昨晨駕乘電單車沿九龍灣宏照道行駛，至啓祥道交界十字路口時與私家車相撞，夫婦同被撞飛，重傷倒地，送院搶救後夫死妻命危，私家車司機涉危駕被捕。警方正調查是否有人違反交通燈號肇禍。

67歲電單車男司機姓陳，當時載同61歲姓方妻子。意外後，兩人身體多處嚴重受傷昏迷，救護員即場為他們施心外壓急救。陳被送往伊利沙伯醫院，搶救後不治；方則被送往聯合醫院，經治理後情况危殆，留醫深切治療病房。

私家車司機手傷 涉危駕被捕

陳氏夫婦育有正讀大學的兒子，一家三口居於牛頭角上邨。陳的胞妹稱，兄嫂二人在同一飲食集團工作，胞兄已半退休，閒時「炒散」當點心師傅，兩人昨日休息，相信外出飲茶時出事。她說胞兄駕駛經驗豐富，兩夫婦以往常騎電單車外出，她昨向警方查詢後，仍未得悉意外原因。陳妹說，侄兒目前頓失經濟支柱，兄長殮葬費成疑，亟待援手。

事發昨早11時許，電單車沿宏照道往常悅道方向行駛，至啟祥道十字路口時，與沿啟祥道往九展行駛的私家車相撞。意外後電單車翻側損毁，碎片散落，私家車右頭及車身凹陷，擋風玻璃爆裂。私家車42歲姓許男司機手部受傷，送院治理，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

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