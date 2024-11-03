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夜深街頭遭搶銀包 休班警長糾纏中5刀

【明報專訊】網上流傳短片，一名非華裔男子以生果刀刺傷黑衣男，地面遺留個人財物，該受傷黑衣男步履不穩，阻止對方離開，片段背景有男子多次勸喻「唔好啊，死人㗎」、「停手啦」。據悉事件涉休班警被搶銀包，雙方糾纏時，賊拔刀連番刺向休班警後逃去，警方其後拘捕涉案非華裔男子。

非華裔漢逃離 其後被捕

據了解，傷者39歲姓黎，為機動部隊警長，他手臂、雙膝、頸約有5處2至5厘米刀傷，遇襲後清醒，由救護車送院治理。警方經調查後迅速拘捕一名涉案男子。

網上流傳兩段事發片段，一名身穿綠衣非華裔男子右手持刀，左手被黑衣男子捉住，地面遺下個人財物。當時黑衣男的牛仔褲染血，步履不穩，雙方持續拉扯，其間非華裔漢多次欲用刀刺向黑衣男。片段背後一把男聲多次勸說「唔好啊，死人㗎」、「停手啦」，又問地面財物屬於誰、雙方是否認識，黑衣男回應稱地面財物屬於他。

及後非華裔漢欲拾起財物，黑衣男再次緊握對方的手，並說「你唔好走」，對方回應「我唔會走」。另一片段則見黑衣男坐在地上，疑正打電話報案，其衣服及身旁地面均有血迹，片段背後一把男聲稱「嗌佢（警員）快少少啦，你流好多血啊」，現場亦有第三者問是否已經報案，有男子說已報案，傷者則回應說「自己人」。

尖沙嘴吃飯後 沿彌敦道步行出事

據了解，案中休班警與被捕非華裔漢互不認識，休班警事發前在尖沙嘴諾士佛台吃晚飯，其後沿彌敦道往旺角方向步行離開，至昨凌晨1時許步至油麻地彌敦道近南京街交界時，突有人從後方出現，強行從其右前褲袋搶走銀包，休班警尾隨追截，雙方糾纏，對方取出水果刀施襲，休班警曾披露警察身分，對方則將錢包扔在地上，並多次以刀施襲，其後逃去。

相關字詞﹕休班警 搶劫

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