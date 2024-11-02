指私煙猖獗 生意挫 報販業促標示完稅煙

倡暫緩加煙稅及禁加味煙

林長富稱，加煙草稅後的完稅煙，已超出一般市民的消費能力，無選擇下唯有購買私煙，引述政府公布近年的吸煙率，在加兩次稅後由約9.5%跌至9.1%，但煙草稅庫房收入卻減約55%，認為數字反映收入流向不法分子手上。

林長富又稱，海關在打擊私煙成績有目共睹，但是過去半年有關私煙的新聞「不絕於耳」，包括所謂「老鼠煙青年軍」在街頭派發私煙試食包、有報販受哄騙而售賣私煙被捕等，到最近連環破獲非法製煙工場，亦證明私煙情况日益猖獗。

稱香煙銷售半年跌六成

李榮栢憂慮報販為維持生計，鋌而走險售賣不法香煙，稱有不法分子向前線報販稱「擺20條來，賣咗先計數」，或有神秘人利誘報販賣白牌煙，雖屢勸業界不要犯法，但現時經濟環境較差，「正常生意又搵唔到食，咪鋌而走險囉」。

香港報販協會及全港報販大聯盟提出3項建議，包括盡快推行完稅煙標籤制度，為執法人員提供更有效的方法分辨完稅煙與非法香煙，為法庭舉證時提供更堅實基礎，並增加私煙商的犯罪成本；同時建議暫緩加煙草稅及禁加味煙，並加強打擊私煙在坊間的宣傳活動。