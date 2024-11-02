即申加入應科大聯盟 盼趕及本月啟動禮

今年初《財政預算案》宣布撥款1億元，支援應科大發展並讓具潛質院校成立應科大聯盟。其中今年3月獲批成首間應科大的香港都會大學，校內會設立聯盟秘書處。都大昨稱會全力配合，與聯盟推動應科大發展。

東華學院獲邀申請準會員 THEi附屬會員身分加入

爭取下學年升格大學並申請成為應科大的東華學院昨稱，高興獲邀申請成為聯盟的準會員；香港高等教育科技學院（THEi）表示已獲邀以附屬成員身分加入聯盟。

身兼香港學術及職業資歷評審局主席的民建聯立法議員陳仲尼昨在立法會教育事務委員會表示，未來要用好應科大聯盟的平台，向社會各界及持份者做好宣傳，以改變學生及家長的觀念。議員陳振英問及其他開辦應用課程的院校能否加入聯盟，教育局長蔡若蓮稱歡迎有志發展應用課程的院校加入，又提到聯盟成立後會有一系列工作，包括到應用課程發展較成熟的國家交流，如德國、瑞士及芬蘭等。