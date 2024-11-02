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港聞

港聞二

議員憂「DQ院校潮」 蔡若蓮：修例為提升質素

【明報專訊】政府計劃明年內向立法會提交修訂《專上學院條例》（第320章）的條例草案，為開辦學位和副學位自資專上教育課程的院校設立統一規管架構，包括建議於註冊條件加入「學生人數應足以讓學院提供有意義的學習環境和體驗」的要求。立法會議員林振昇昨於教育事務委員會表示，現時有院校收生不及目標半數，關注修例後會否出現「DQ院校潮」；教育局長蔡若蓮稱，當局目標是提升院校整體質素，並無就自資院校的課程收生人數設立劃一的絕對標準。

稱收生不設劃一標準

有措施支援受影響院校

蔡若蓮指出，局方僅關注課程質素、是否可持續營運及提供有意義學習環境，院校可以自行根據課程特色訂立收生目標人數，如果院校未達標會影響教學質素或學習體驗，院校應留意自身情况，自行調節課程目標人數。

蔡若蓮亦表示，修例後會有一系列措施支援受影響院校，包括自資專上教育提升及啟動補助金、自資學士免審查資助計劃等。目前當局沒有就自資院校錄取除內地、台灣及澳門外的海外生設限額，蔡稱會持續就錄取內地生方面與內地有關部門商討，相信修例對推動非本地生學額有一定幫助，當局期望可加速推進。

另外，教育局曾建議批准學院頒授學位的權力，由特首會同行政會議轉授予教育局常任秘書長，最新建議則改為轉授予教育局長。蔡若蓮說，曾有議員向當局提出相關意見，為體現政府的重視故作修訂。

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