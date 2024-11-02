東華：下年申升格大學及應科大 THEi：積極邁進

【明報專訊】教育局長蔡若蓮昨宣布聖方濟各大學成第二間應用科學大學，其他自資院校表示歡迎。有逾3500名學生的東華學院昨回覆本報查詢稱，預料下學年取得所有升格私立大學的資格，將同步申請升格為私立大學及應科大。職業訓練局（VTC）轄下的香港高等教育科技學院（THEi）亦表示，「正積極朝着升格成為應科大推進」。
東華校長陳慧慈歡迎教育局批准第二間應科大申請，誠摰祝賀聖方濟各大學。她認為港府大力推動職專教育，支持自資院校發展成為應科大，是「靈活應對社會對各行業專才的需求」，令提供職專教育的自資院校被受鼓舞。
東華學院3月曾表示正循政府《成立私立大學的路線圖》申請升格大學。學院昨回覆本報稱申請進度理想，預料2025/26學年順利通過香港學術及職業資歷評審局的審批，具備所有升格私立大學的資格，成為下一間取得大學名銜的自資專上院校，將同步申請升格為私立大學及應科大。
另外，THEi表示正籌備升格成為應科大。翻查資料，THEi在2022/23年報曾提及會和VTC緊密合作。
VTC執行幹事唐智強早前亦提及，計劃按照升格路線圖，分階段取得3個「學科範圍評審資格」，預計2026年完成，屆時將同時申請升格大學和應科大。