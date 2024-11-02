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港聞二

聖方濟各膺應科大 擬開犯罪學課 側重科技大數據 現有翻譯等5科轉應用學位

【明報專訊】今年初升格私立大學的聖方濟各大學（下稱方大），3月底申請成為應用科學大學，相距7個月獲批，成為香港第二間應用科學大學。署理校長盧鐵榮昨表示，方大人力資源有限，準備申請計劃書耗時3個月，但稱申請過程有效率；校方亦正籌備來年開辦犯罪及安保科相關的學士及高級文憑課程，並計劃覆審現有5個課程轉作應用學位課程（見表）。

教育局長蔡若蓮昨於立法會教育事務委員會發言時宣布，聖方濟各大學成為本港第二間應科大。教育局稱政府在評估方大的申請時已考慮相關因素，包括評審局的機構評審結果、方大在開辦應用學位課程和其他職專教育課程的經驗；而評審局的機構評審着重大學在其院校和課程層面成為應科大的決心和能力，當中涵蓋3個範疇，即管治、管理及質素保證；學習環境及學生支援；以及業界合作和認受。

稱續發展人文學科

據政府要求，應科大須「有決心」開辦更多應用學位課程。盧鐵榮表示正籌備來年開辦犯罪及安保科學高級文憑及學士，亦計劃覆審現有5個課程轉為應用學位課程，包括翻譯科技；方大會繼續發展人文學科。

增職專社會認受

校方稱需時但不放棄

盧鐵榮稱其他院校以社會科學方式教犯罪學，「似乎落伍」，方大新課程着重以資訊及通訊科技（ICT）及大數據，以提升學生安保能力。至於職專教育在社會認受性，盧稱改變社會及家長對職專教育看法需長時間，但校方不會放棄。

對於香港都會大學申請成為應科大不足一個月獲批，方大需7個月；盧指方大人力資源有限，準備計劃書耗時3個月，但稱申請過程有效率，當局要檢視校方管治、學術環境、學生支援、於業界認受性等多項數據。副校長（學術及質素保證）羅仲時補充，方大今年3月向教育局提出有申請成為應科大的意向，之後經歷一些討論，至5月獲局方確認可正式申請，6月初校方與評審局討論，待6月底至7月初才提交文件。

第二校園選址沙田

目標容納3000學生

盧又稱方大本學年取錄學生較上學年增8%，招生非當務之急，而是擴展校園；校舍最多可容納5000人已飽和，部分專業學科受限空間而未能增加學額，計劃向教育局申請，將沙田棄置中學校舍轉為方大第二校園，以支援新課程發展；目標容納2000至3000名學生，初步估計項目造價約12億元。

學友社：助改善職專觀感

學友社學生輔導顧問吳寶城向本報說，應科大與傳統綜合型大學分工明確，舉例有意學術研究學生會選讀八大課程；有意報讀實務性質高或職業導向為主課程的學生，則對應科大課程感興趣。吳指改變社會對職專教育的印象需時，過去接觸同學及家長傾向參考大學排名等選校，故認為應科大開設更多實務且工作待遇好的課程，助改善觀感。

相關字詞﹕吳寶城 教育局 應用科學大學 蔡若蓮 聖方濟各大學

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