將軍澳堆填區建太陽能發電場 足供360戶

兩電「上網電價」年產4億 夠逾12萬戶

項目由新鴻基地產、中信泰富及環境服務公司威立雅合組的聯營公司翠谷工程營運，發電場會由超過1800塊光伏電池板組成，佔地逾10萬平方呎，預計每年可產生120萬度電力，足夠約360戶家庭使用。

威立雅香港及澳門行政總裁鮑智雅表示，項目即將開始工地工作，期望可成為有效利用土地的例子，未來亦會有更多公私營合作機會，以助香港實現2050年碳中和目標。

私人發展 料明年上半年開始供電

新地執行董事郭基泓表示，新地已為項目安排旗下全港最大的數據中心服務商新意網，認購與這個太陽能發電場百分百掛鈎的中電「可再生能源證書」，期望有機會在規劃中的土地或堆填區等用地，發展更多大規模的太陽能發電場，實現可持續未來。

技術方面，威立雅香港高級業務發展經理阮震寧表示，發電場建於堆填區斜坡，面對多項技術和施工挑戰，包括需保護地下的防滲透膠膜和氣泡收集器，以及氣體安全問題。他說，工程會盡量減低在地底下安裝結構工程，並透過太陽板的詳細鋪排，以防止影響地下管道。

被問及堆填區發電場上網電價，中電稱每度電的電價視乎個別申請人系統發電容量及申請時間而定。