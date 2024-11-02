潑水節3男射警員記者囚28日 官：要護公職人員

被告為的士司機曾維誠（27歲）、餐廳服務員葉嘉健（28歲）及紮鐵工人袁子健（32歲），同被控去年4月9日在城南道襲擊3名警員及兩名記者；曾、袁被控襲擊一名攝影師。

求情稱非動盪時期 無致傷

辯方求情稱，曾維誠在基層家庭長大，中四後修讀中華廚藝學院及毅進課程，他並非存心激怒冒犯警員和記者，只為YouTube頻道拍片，現不再經營頻道。辯方又稱，感化官認為葉嘉健態度合作，不會用玩樂做藉口掩飾；袁子健直認「玩到過咗龍」，以為肢體接觸才構成襲擊。

辯方強調，本案有別於大規模暴力衝突，不是在遊行集結拒捕，當時亦非處於動盪的社會背景；相比起區諾軒大聲公襲警案，被告沒以粗言挑釁使氣氛緊張。辯方稱，被告行為不會鼓勵他人跟隨，極其量導致氣氛高漲，水槍亦無造成傷勢，且過往沒案例在慶祝場合施襲。

陳官判刑指出，不受爭議的是本案非在動盪時發生，被告追上警員及記者射水，各證人沒明顯實際傷勢，但他們眼鼻遭近距離射水，感到不舒服、有一定痛楚，法庭強調要令公職人員受保護和尊重。

陳官引述法庭所索取的報告稱，被告適宜履行社服令，不過即使案發在特別日子，就襲警罪等須判監，考慮到本案不涉暴動、拒捕及或對抗，就每項襲警及普通襲擊罪以28天和14天為量刑起點，因應量刑整體性和事發經過時段，刑期同期執行。

【案件編號：KCCC 2666/23】