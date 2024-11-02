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癌嫗遭注10倍K仔 屯院接查詢始證 半月前發生稱無異樣 藥劑師會：需兩人核對疑疏忽

【明報專訊】屯門醫院上月發生醫療事故，院方昨回覆傳媒查詢始證實，一名病人上月18日於急症室治療期間被注射處方劑量10倍的鎮靜劑，其後按原定診斷轉往深切治療部，未有異常反應，強調目前情况穩定。據悉事件涉患癌八旬女病人，原處方10毫升氯胺酮（俗稱K仔）止痛，最終注射了100毫升。醫院藥劑師學會會長蘇曜華稱，該藥要由兩醫護人員互相核對防出錯，懷疑事涉人為疏忽，後續需密切留意病人有否中風、說話不流利及四肢活動障礙等問題。有病人組織批評當局未主動交代予人刻意隱瞞之感。

事後按原診斷轉ICU 現穩定已向家屬致歉

有傳媒報道後，屯門醫院昨回覆本報稱，一名病人上月18日晚到急症室求醫，其間獲處方鎮靜劑協助進行後續醫療程序。當病人轉往深切治療部前，醫護發現病人被輸注鎮靜劑劑量是處方的10倍，其後病人按原定診斷轉往深切治療部留醫。

院方稱，病人沒出現異常反應，院方按其自身疾病情况提供治療，目前情况穩定，因自身疾病仍留醫，並補充病人已轉到普通病房。消息稱病人即將出院。

院方稱十分關注事件，已聯絡病人家屬解釋事件及致歉；事發後院方已提醒職員，須按照指引小心處理及檢查注射藥物的劑量，並會檢視急症室工作流程。

被問未早交代 醫局：院方已通報

醫管局未有回覆本報關於事件是否涉人為疏忽，以及為何沒有第一時間向公眾交代事件，僅稱院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已成立根源分析委員會調查事件成因及提出改善建議。

藥劑師：過量或呼吸減慢 需留意有否中風

蘇曜華認為事件「離譜」，麻醉藥「氯胺酮」是受管制危險藥物，使用時須由兩名醫護人員相互核對，懷疑事件涉人為疏忽。他續稱，急症室中「氯胺酮」通常會處方給需進行插喉等治療的病人，若過量注射會導致呼吸減慢，血氧含量降低，腦細胞壞死，嚴重會導致死亡。

蘇曜華相信，事主現時未有大礙，但提醒因為事主可能曾經缺氧，部分腦細胞或壞死，後續需密切留意其有否出現中風、說話不流利及四肢活動障礙等問題。

病人組織質疑失德 憂「有選擇公布」成常態

香港病人政策連線主席林志釉斥事件性質「非常嚴重」，又懷疑負責注射的護士疏忽，或存在專業失德。林亦批評醫管局未有主動向公眾交代，事發兩周後傳媒查詢才證實事件，憂醫療事故有選擇的公布成為常態。

相關字詞﹕林志釉 蘇曜華 醫管局 鎮靜劑 屯門醫院 醫療事故

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