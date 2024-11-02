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港聞

港聞二

地盤包船撼中環碼頭34傷 上客往南丫發電廠工地 傷者：似無減速直撞

【明報專訊】一艘載逾百工人的渡輪昨早靠岸時疑失控撞向中環碼頭，34名男乘客受傷送院。海事處稱事件不涉超載，會循船的結構、機件及船長駕駛態度等方向調查，並要求船公司交報告。港燈表示，涉事船由外判承辦商安排，接載外判工人到南丫發電廠內地盤。有駕船導師估計昨日大風加上泊岸時可能船速太快引致意外。

循結構機件駕駛態度調查

事發昨早7時許，一艘渡輪泊岸時疑失控撞向中環9號碼頭，多人受傷。大批救援人員趕往現場協助乘客登岸。救護員即場為傷者檢查及分流，船上33人輕傷，主要為擦傷，另一人傷勢較重，背部疼痛及手部麻痹。34人年齡27至74歲，均無生命危險。警方初步懷疑渡輪泊岸時失控撞向岸邊，案件列船隻碰撞。

消息稱，渡輪先在尖沙嘴碼頭上客，再到中環碼頭上客，之後將全部工人送往南丫島發電廠地盤。傷者洪先生稱，每日都乘該班渡輪前往南丫島地盤，昨日感到船速較快，形容事件突如其來，「隻船好似無減速，船頭直撞向碼頭，全船人飛向前排跌落地」。

3月通過檢驗 不涉超載

海事處稱，知悉事件後即派員到場，經初步檢查，涉事船船身沒發現嚴重損毁及入水，亦無漏油。處方已要求船公司提交意外報告，會繼續跟進。根據海事處紀錄，涉事船為本地載客小輪，今年3月通過檢驗，當時一切正常，該小輪最多可載178人，事發時有118乘客，不涉超載。

港燈表示，涉事船由外判承辦商安排，非由港燈安排及非港燈船，該船當時正接載外判工人到南丫發電廠內地盤，已聯絡並慰問有關外判承辦商了解。運輸及物流局長林世雄稱十分關注事件，向傷者表達慰問。翠華船務昨於網站發公告稱，涉事「翠華32」經海事處詳細檢查及試航後，確認船體及機器運作一切正常，公司正調查事件，防止再有同類事故，對傷者、家屬、受影響人士等致歉。

駕船導師料因大風兼船速快

提供各級遊艇操作人及營業課程的「海之家」課程總監Tommy Yu初步估計，意外與泊碼頭時船速太快及風勢太大有關。他說，有經驗的船長應留意風向及水流，靠近碼頭時需減速，或於需要時「入後波」，以測試連接速度的機械結構是否運作正常。若無法撥到空波、後波或出現「黐波」繼續向前駛，船長應盡快通知乘客，讓乘客有時間捉緊固定物件，將受傷人數減至最低。

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