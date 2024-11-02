指兩台報鄧炳強言論違規 記協投訴不成立

【明報專訊】保安局長鄧炳強年初回應為何《基本法》第23條立法諮詢不包括香港記者協會時，稱記協視任何人均為記者，認為對方無認受性，又舉例稱記協將13歲少年、滿口粗言者、對執勤女警評頭品足者均當成「專業記者」。記協今年2月向通訊事務管理局辦公室投訴，指無綫新聞、now直播台兩個節目播放鄧炳強有關言論時，未有尋求記協回應或補充報道記協的回覆。記協昨日引述通訊辦稱無足夠證據顯示相關節目違規。本報昨向通訊辦查詢，至截稿未有回覆。
稱無綫now報道未提記協回應
記協在投訴中提及已在鄧炳強發表言論當晚刊出回應，強調從不認為有關人士屬「專業記者」，惟無綫新聞、now直播台報道時只引述鄧炳強言論，未有補充報道，亦未聯絡記協回應，質疑兩台節目違反《電視通用業務守則》。
記協昨引述通訊辦回覆稱，無綫已在節目中交代內容只屬官員回應，且報道不涉事實判斷，認為報道不需提供回應。
至於now直播台的節目則屬直播性質，如實反映官員與記者答問的現場情况，通訊辦同樣認為「一般觀眾應不會認為電視台需要提供回應的機會」。
記協對通訊辦決定感失望，強調媒體不應引述已知的虛假及錯誤資訊，亦應讓被批評機構有權回應，若電視台要重複錯誤陳述，應補充事實背景，若記者引用任何事實陳述前不查核，則屬失責。記協表示海外的直播電視辯論中，主持亦會即場補充事實背景，並反駁錯誤資訊。