明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

與15歲女生性交 教學助理囚40月

【明報專訊】已婚男教學助理涉於一個月內六度到訪女學生寓所，與對方性交和要她為自己口交等。被告早前被裁定3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及3項非法性交罪成立，還押至昨日在區域法院判刑。法官稱被告利用師長身分接觸事主，違反誠信，犯案多達6次，屬較嚴重個案，惟考慮事主案發時差一個月便滿16歲，不涉威逼及被告重犯機率低，最終判處被告入獄40個月。

辯方：被告有兩子 教師夢破滅

官：事主報告顯易遭利用 感自責

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學任職二級資訊科技技術員級教學助理，他被控於去年2月1日至21日在將軍澳某單位犯案。控方案情指出，被告先後6次在X家中非禮X及與X非法性交，並在最後一次性交後向X提出分手，X才想到受被告欺騙。

法官判刑時透露，被告已婚及育有分別1歲及4歲的兒子，並引述辯方求情稱，被告立志做教師，本案令他夢想破滅。法官稱，X的創傷報告顯示她容易被人利用，因不成熟及心靈脆弱而受被告操控，事件對X造成重大打擊，X害怕接觸男教師而影響學業，亦感自責及羞恥，專家建議她接受心理治療。

官斥定罪後稱遭誣告 毫無悔意

法官續稱，心理報告反映被告因自閉症病徵而在社交上表現不成熟，與同齡人較難相處，與年齡比他小的人則相處較好。心理專家認為被告重犯機率低，建議他接受人際關係訓練。法官表示，被告在案中違反誠信，他與X相差14歲，犯案次數較多，但X在案發時差不多滿16歲；被告被定罪後堅稱遭誣告，毫無悔意；不過考慮其家庭背景，加上初犯，酌情減刑兩個月，最終判他入獄40個月。

【案件編號： DCCC 545/23 】

相關字詞﹕區域法院 教學助理 與16歲以下女童非法性交 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為

上 / 下一篇新聞

優才問卷取代逐項計分 審批縮3月 符一半準則始可提交 勞福局：舊制需久候不利吸才
優才問卷取代逐項計分 審批縮3月 符一半準則始可提交 勞福局：舊制需久候不利吸才
高才通續簽看收入水平工作效益 未言標準
高才通續簽看收入水平工作效益 未言標準
岑浩輝領中央任命 習近平讚務實親民敢直面問題
岑浩輝領中央任命 習近平讚務實親民敢直面問題
賣豬仔兼洗錢男共囚7年 另被告囚3年 官：區院「最令人髮指」案件
賣豬仔兼洗錢男共囚7年 另被告囚3年 官：區院「最令人髮指」案件
審黎智英反修例 3法官延任至2026
審黎智英反修例 3法官延任至2026
吊船下墜工人「半天吊」獲救 專家：繫對安全帶保命
吊船下墜工人「半天吊」獲救 專家：繫對安全帶保命
感激刺警4港大生減刑 上訴庭：原審着墨過多國際元素
感激刺警4港大生減刑 上訴庭：原審着墨過多國際元素
連登留言倡插警小腸 裝修工囚24月 官：武力度非輕
連登留言倡插警小腸 裝修工囚24月 官：武力度非輕
聖方濟各膺應科大 擬開犯罪學課 側重科技大數據 現有翻譯等5科轉應用學位
聖方濟各膺應科大 擬開犯罪學課 側重科技大數據 現有翻譯等5科轉應用學位
東華：下年申升格大學及應科大 THEi：積極邁進
東華：下年申升格大學及應科大 THEi：積極邁進
議員憂「DQ院校潮」 蔡若蓮：修例為提升質素
議員憂「DQ院校潮」 蔡若蓮：修例為提升質素
即申加入應科大聯盟 盼趕及本月啟動禮
即申加入應科大聯盟 盼趕及本月啟動禮
指私煙猖獗 生意挫 報販業促標示完稅煙
指私煙猖獗 生意挫 報販業促標示完稅煙
瀑布灣命案 外籍商人控謀殺
瀑布灣命案 外籍商人控謀殺
三層應急增指引 列轉介精神科準則 第二層容直接找校外支援 免經教局
三層應急增指引 列轉介精神科準則 第二層容直接找校外支援 免經教局
搗賣淫集團拘28人 月營業額過百萬
搗賣淫集團拘28人 月營業額過百萬
指兩台報鄧炳強言論違規 記協投訴不成立
指兩台報鄧炳強言論違規 記協投訴不成立
灣區數據南下擴至所有行業 保險界讚好
灣區數據南下擴至所有行業 保險界讚好
地盤包船撼中環碼頭34傷 上客往南丫發電廠工地 傷者：似無減速直撞
地盤包船撼中環碼頭34傷 上客往南丫發電廠工地 傷者：似無減速直撞
翁狎繼孫越柙囚23月 官囑出獄「控制慾念」
翁狎繼孫越柙囚23月 官囑出獄「控制慾念」
癌嫗遭注10倍K仔 屯院接查詢始證 半月前發生稱無異樣 藥劑師會：需兩人核對疑疏忽
癌嫗遭注10倍K仔 屯院接查詢始證 半月前發生稱無異樣 藥劑師會：需兩人核對疑疏忽
墜屏案 學者：康署顧問應往視察 不能求其
墜屏案 學者：康署顧問應往視察 不能求其
潑水節3男射警員記者囚28日 官：要護公職人員
潑水節3男射警員記者囚28日 官：要護公職人員
將軍澳堆填區建太陽能發電場 足供360戶
將軍澳堆填區建太陽能發電場 足供360戶
九市速遞：廣州餐飲零售掀結業潮 馳名蛋撻店全線關門 粵菜品牌不堪負債
九市速遞：廣州餐飲零售掀結業潮 馳名蛋撻店全線關門 粵菜品牌不堪負債
九市速遞：粵港澳全球招商會下周五舉行
九市速遞：粵港澳全球招商會下周五舉行
九市速遞：穗明年擬建逾2萬智慧燈柱
九市速遞：穗明年擬建逾2萬智慧燈柱
灣區手記：珠海老牌日式溫泉 ／文：尚東美
灣區手記：珠海老牌日式溫泉 ／文：尚東美
【Emily】補三跑對白海豚影響 北大嶼海岸公園成立
【Emily】補三跑對白海豚影響 北大嶼海岸公園成立
【Emily】《施政》致謝議案辯論 議員限4節共發言15分鐘
【Emily】《施政》致謝議案辯論 議員限4節共發言15分鐘
【Emily】M+新展「造物記」 「好好洋服」霓虹招牌再現
【Emily】M+新展「造物記」 「好好洋服」霓虹招牌再現
【Emily】話沙特青年對電競興趣大 吳傑莊：港可拓商機
【Emily】話沙特青年對電競興趣大 吳傑莊：港可拓商機
【Emily】粵劇日試演睇戲 11‧6可網上攞飛
【Emily】粵劇日試演睇戲 11‧6可網上攞飛