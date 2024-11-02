與15歲女生性交 教學助理囚40月

辯方：被告有兩子 教師夢破滅

官：事主報告顯易遭利用 感自責

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學任職二級資訊科技技術員級教學助理，他被控於去年2月1日至21日在將軍澳某單位犯案。控方案情指出，被告先後6次在X家中非禮X及與X非法性交，並在最後一次性交後向X提出分手，X才想到受被告欺騙。

法官判刑時透露，被告已婚及育有分別1歲及4歲的兒子，並引述辯方求情稱，被告立志做教師，本案令他夢想破滅。法官稱，X的創傷報告顯示她容易被人利用，因不成熟及心靈脆弱而受被告操控，事件對X造成重大打擊，X害怕接觸男教師而影響學業，亦感自責及羞恥，專家建議她接受心理治療。

官斥定罪後稱遭誣告 毫無悔意

法官續稱，心理報告反映被告因自閉症病徵而在社交上表現不成熟，與同齡人較難相處，與年齡比他小的人則相處較好。心理專家認為被告重犯機率低，建議他接受人際關係訓練。法官表示，被告在案中違反誠信，他與X相差14歲，犯案次數較多，但X在案發時差不多滿16歲；被告被定罪後堅稱遭誣告，毫無悔意；不過考慮其家庭背景，加上初犯，酌情減刑兩個月，最終判他入獄40個月。

【案件編號： DCCC 545/23 】