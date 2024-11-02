搗賣淫集團拘28人 月營業額過百萬

涵7骨幹 性工作者最小17歲一俄籍

被捕5男2女集團主腦及骨幹年齡31至80歲，分別涉嫌依靠他人賣淫的收入為生、控制他人賣淫及非法入境；其餘20名內地及1名俄羅斯性工作者年齡17至55歲，涉嫌違反逗留條件被捕。

警方根據線報及深入調查，周三聯同入境處採取行動，探員先到尖沙嘴的酒店「放蛇」，其後在銅鑼灣及天水圍拘捕3名主腦，並在他們身上檢獲疑為佣金的39萬元現金，另在觀塘一幢工廈拘捕負責運送賣淫用品的兩名成員，再於酒店附近拘捕兩名「保鑣」，並在兩人身上檢獲3.6萬元。警方其後聯同入境處在尖沙嘴一間酒店及油麻地拘捕21名性工作者，並盤問調查相關嫖客。

社媒吸客 肉金一半抽佣

警方經初步調查，該賣淫集團分工仔細，先在內地及外國招攬女子來港賣淫，指示她們到尖沙嘴的指定酒店訂房，然後持旅遊簽證到港入住。另外，集團透過社交平台、Telegram及網站刊登性感相片及以不同性服務吸引嫖客，並安排嫖客到酒店交易。骨幹成員會擔任性工作者的「保鑣」，必要時介入調停與嫖客的糾紛，並照顧她們起居飲食及供應賣淫物資。有關性交易收費1000至2000元，一半為佣金，主腦與骨幹每日登門收款，集團運作超過兩個月。