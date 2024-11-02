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港聞二

連登留言倡插警小腸 裝修工囚24月 官：武力度非輕

【明報專訊】2021年七一刺警事件後，一名裝修工於網上連登討論區留言稱「下次應插小腸」等，被裁定煽惑他人有意圖而傷人罪，昨在替代區院的西九龍法院判刑。區院暫委法官陳慧敏斥被告言論的武力程度絕不輕微，並且正面挑戰警方，令治安受到重大威脅，考慮到要夠阻嚇及懲罰，判囚24個月。

求情稱純多口

帖文僅20分鐘

被告容昌明，現年25歲，報稱地盤建築工人，受審後被裁定於2021年7月1日煽惑他人有意圖而傷害警務人員罪成。辯方求情稱，被告因愚蠢鹵莽犯案，已有悔意，他沒有涉及其他社會事件，「純粹係佢多口」；親友寫求情信稱他常做善事。辯方另在書面陳辭稱被告深表歉意，強調他只在20分鐘發布5則帖文。

陳官庭上提及，在港大學生會評議會通過「感激」七一刺警疑犯案（見另稿），4名學生以學生會名義行事，不涉武力，上訴庭將原審的35個月監禁量刑起點降至24個月。辯方指出，本案雖然牽涉武力，但相關辭彙不嚴重，而港大評議會案件有組織，本案較為輕微。

官：無人被煽惑亦不會減責

陳官判刑表示，當日有警員在銅鑼灣被刀刺傷，被告於網上留言稱「插╳死佢老豆老母」等，分別獲兩人和應及駁斥。陳官認為被告聲言「插小腸」的武力程度絕不輕微，無人被煽惑亦不會減輕罪責；而且被告在流行的討論區發言，內容很快流傳出去，即使他並非公眾人物，也可能有人無知跟隨。

陳官批評被告行徑是正面挑戰警方，判刑須保障社會利益，防止罪案重複發生；而他在網上匿名犯案，以為不被發現，可置身事外，行為可恥。陳官續稱，在網上發言煽惑他人容易被模仿，如不阻嚇，情况將再失控。陳官以監禁24個月為量刑起點，就其個人情况不作減刑。

【案件編號：DCCC 229/23】

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪 七一刺警案

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