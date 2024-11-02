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港聞

港聞二

吊船下墜工人「半天吊」獲救 專家：繫對安全帶保命

【明報專訊】九龍灣德福大廈昨早發生吊船墜下意外，身繫安全帶男工人「半天吊」，其後由消防「飛將軍」帶回安全位置。53歲男事主經檢查後沒有受傷，毋須送院。案件列作工業意外。有安全主任稱，事主今次「做對一件事」救回自己一命，就是戴上安全帶，並將獨立救生繩繫在適當位置。

昨早9時許，警方接報九龍灣宏開道16號德福大廈發生工業意外，一名工人乘坐吊船在大廈外牆做維修工作，吊船位於6樓時，懷疑失控墜落於3樓平台，男工人則在外牆「半天吊」。消防接報到場，發現事主懸於半空，用腳纏繞繩索及雙手緊握固定。消防在平台張開救生氣墊，並派出高空拯救專隊在天台游繩而下，為工人扣下安全帶，順利將他救至平台。該田姓男工人經檢查後毋須送院。

正維修外牆 吊船突墜落平台

據初步調查，吊船當時只承載事主一人，吊船由他操控，並無斷纜，但詳細事故原因仍有待調查。同場還有另外兩名工人，他們當時並非在吊船上工作，同樣安全無恙。現場消息稱，工人當時做外牆防水工作，事發時吊船是緩緩墜下。勞工處表示知悉事件，已展開調查。

物管稱定期保養檢查

專家：或損耗超載致下墜

該大廈夏利文物業管理有限公司表示，公司有根據勞工處指引定期保養大廈吊船，使用前有例行檢查，已要求保養承辦商調查吊船故障成因。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇觀察現場相片後表示，事主救回自己一命，因為他使用安全帶，並將獨立救生繩繫在適當位置，而非扣在吊船上，因此就算吊船急墜，人亦不會一起急墮。李光昇說，事主使用的安全帶為全身式安全帶，繫穩點於背部，即使墮下，重量也落在大腿內側，比腰帶式安全帶更加安全。李又稱，吊船緩緩下墜，可能是制動組件損耗磨蝕，致無法煞停，或是吊船超載，惟實際原因有待調查。

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