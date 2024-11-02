明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

審黎智英反修例 3法官延任至2026

【明報專訊】政府昨刊憲公告，高院原訟庭法官杜麗冰、張慧玲，以及區院法官陳廣池的任期獲延長兩年及一年半，直至2026年。杜官目前審理《港區國安法》下的黎智英案，張官和陳官處理的反修例案件亦未完結。另外，鑑於法官退休而流失等因素，政府建議本年度就法官及司法人員加薪3%，本身是律師的立法會議員何君堯在立法會會議上表示加薪30%都會支持。

法官加薪3%紓流失

何君堯：加30%也支持

根據憲報，特首李家超行使《高院條例》所賦予的權力及根據司法人員推薦委員會的建議，將原訟庭法官杜麗冰的任期由上月延至2026年10月止。杜官現時審理的黎智英案會在11月20日續審，預料黎智英將出庭自辯。另一原訟庭法官張慧玲的任期亦由上月延至2026年10月止。張官負責的屠龍小隊反恐首案已審結，罪成被告將於11月14日判刑。

區院法官陳廣池的任期延長一年6個月，由上月起至2026年4月。陳官審理的元朗7．21非白衣人暴動案，被告包括林卓廷等，案件將在12月12日裁決。

翻查新聞公報，法官杜麗冰和張慧玲今年72歲；法官陳廣池今年66歲。

續邀資深大狀暫任法官

根據立法會文件，料未來3年每年將有5至14名法官及司法人員退休，佔在職人數3.1%至8.8%。對於行政長官會同行政會議接納建議就法官加薪3%，新民黨立法會議員容海恩昨在立法會的司法及法律事務委員會會議上關注3%是否足夠，並問及會否要求更多資深大律師協助。

行政署長伍江美妮回應稱，除了薪酬也會檢視福利待遇，以挽留資深法官，她亦同意委任資深大律師為暫委法官，以紓緩人手壓力，將繼續物色及邀請資深大律師擔任，「就算唔加入都做暫委」。

何君堯表明支持加薪3%，「就算你加30%，我都支持」，他稱現職律師及大律師的薪資待遇比當局建議較好，擔心嚴重缺人，建議在律師會13,000名會員招攬精英人才擔任法官。伍江美妮表示，司法機構沒有在聘請法官方面訂定律師和大律師的比例，並會考慮所有符合資格者。

相關字詞﹕立法會 法官陳廣池 法官張慧玲 法官杜麗冰 司法機構

上 / 下一篇新聞

優才問卷取代逐項計分 審批縮3月 符一半準則始可提交 勞福局：舊制需久候不利吸才
優才問卷取代逐項計分 審批縮3月 符一半準則始可提交 勞福局：舊制需久候不利吸才
高才通續簽看收入水平工作效益 未言標準
高才通續簽看收入水平工作效益 未言標準
岑浩輝領中央任命 習近平讚務實親民敢直面問題
岑浩輝領中央任命 習近平讚務實親民敢直面問題
賣豬仔兼洗錢男共囚7年 另被告囚3年 官：區院「最令人髮指」案件
賣豬仔兼洗錢男共囚7年 另被告囚3年 官：區院「最令人髮指」案件
吊船下墜工人「半天吊」獲救 專家：繫對安全帶保命
吊船下墜工人「半天吊」獲救 專家：繫對安全帶保命
感激刺警4港大生減刑 上訴庭：原審着墨過多國際元素
感激刺警4港大生減刑 上訴庭：原審着墨過多國際元素
連登留言倡插警小腸 裝修工囚24月 官：武力度非輕
連登留言倡插警小腸 裝修工囚24月 官：武力度非輕
聖方濟各膺應科大 擬開犯罪學課 側重科技大數據 現有翻譯等5科轉應用學位
聖方濟各膺應科大 擬開犯罪學課 側重科技大數據 現有翻譯等5科轉應用學位
東華：下年申升格大學及應科大 THEi：積極邁進
東華：下年申升格大學及應科大 THEi：積極邁進
議員憂「DQ院校潮」 蔡若蓮：修例為提升質素
議員憂「DQ院校潮」 蔡若蓮：修例為提升質素
即申加入應科大聯盟 盼趕及本月啟動禮
即申加入應科大聯盟 盼趕及本月啟動禮
指私煙猖獗 生意挫 報販業促標示完稅煙
指私煙猖獗 生意挫 報販業促標示完稅煙
瀑布灣命案 外籍商人控謀殺
瀑布灣命案 外籍商人控謀殺
三層應急增指引 列轉介精神科準則 第二層容直接找校外支援 免經教局
三層應急增指引 列轉介精神科準則 第二層容直接找校外支援 免經教局
搗賣淫集團拘28人 月營業額過百萬
搗賣淫集團拘28人 月營業額過百萬
與15歲女生性交 教學助理囚40月
與15歲女生性交 教學助理囚40月
指兩台報鄧炳強言論違規 記協投訴不成立
指兩台報鄧炳強言論違規 記協投訴不成立
灣區數據南下擴至所有行業 保險界讚好
灣區數據南下擴至所有行業 保險界讚好
地盤包船撼中環碼頭34傷 上客往南丫發電廠工地 傷者：似無減速直撞
地盤包船撼中環碼頭34傷 上客往南丫發電廠工地 傷者：似無減速直撞
翁狎繼孫越柙囚23月 官囑出獄「控制慾念」
翁狎繼孫越柙囚23月 官囑出獄「控制慾念」
癌嫗遭注10倍K仔 屯院接查詢始證 半月前發生稱無異樣 藥劑師會：需兩人核對疑疏忽
癌嫗遭注10倍K仔 屯院接查詢始證 半月前發生稱無異樣 藥劑師會：需兩人核對疑疏忽
墜屏案 學者：康署顧問應往視察 不能求其
墜屏案 學者：康署顧問應往視察 不能求其
潑水節3男射警員記者囚28日 官：要護公職人員
潑水節3男射警員記者囚28日 官：要護公職人員
將軍澳堆填區建太陽能發電場 足供360戶
將軍澳堆填區建太陽能發電場 足供360戶
九市速遞：廣州餐飲零售掀結業潮 馳名蛋撻店全線關門 粵菜品牌不堪負債
九市速遞：廣州餐飲零售掀結業潮 馳名蛋撻店全線關門 粵菜品牌不堪負債
九市速遞：粵港澳全球招商會下周五舉行
九市速遞：粵港澳全球招商會下周五舉行
九市速遞：穗明年擬建逾2萬智慧燈柱
九市速遞：穗明年擬建逾2萬智慧燈柱
灣區手記：珠海老牌日式溫泉 ／文：尚東美
灣區手記：珠海老牌日式溫泉 ／文：尚東美
【Emily】補三跑對白海豚影響 北大嶼海岸公園成立
【Emily】補三跑對白海豚影響 北大嶼海岸公園成立
【Emily】《施政》致謝議案辯論 議員限4節共發言15分鐘
【Emily】《施政》致謝議案辯論 議員限4節共發言15分鐘
【Emily】M+新展「造物記」 「好好洋服」霓虹招牌再現
【Emily】M+新展「造物記」 「好好洋服」霓虹招牌再現
【Emily】話沙特青年對電競興趣大 吳傑莊：港可拓商機
【Emily】話沙特青年對電競興趣大 吳傑莊：港可拓商機
【Emily】粵劇日試演睇戲 11‧6可網上攞飛
【Emily】粵劇日試演睇戲 11‧6可網上攞飛