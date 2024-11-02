審黎智英反修例 3法官延任至2026

法官加薪3%紓流失

何君堯：加30%也支持

根據憲報，特首李家超行使《高院條例》所賦予的權力及根據司法人員推薦委員會的建議，將原訟庭法官杜麗冰的任期由上月延至2026年10月止。杜官現時審理的黎智英案會在11月20日續審，預料黎智英將出庭自辯。另一原訟庭法官張慧玲的任期亦由上月延至2026年10月止。張官負責的屠龍小隊反恐首案已審結，罪成被告將於11月14日判刑。

區院法官陳廣池的任期延長一年6個月，由上月起至2026年4月。陳官審理的元朗7．21非白衣人暴動案，被告包括林卓廷等，案件將在12月12日裁決。

翻查新聞公報，法官杜麗冰和張慧玲今年72歲；法官陳廣池今年66歲。

續邀資深大狀暫任法官

根據立法會文件，料未來3年每年將有5至14名法官及司法人員退休，佔在職人數3.1%至8.8%。對於行政長官會同行政會議接納建議就法官加薪3%，新民黨立法會議員容海恩昨在立法會的司法及法律事務委員會會議上關注3%是否足夠，並問及會否要求更多資深大律師協助。

行政署長伍江美妮回應稱，除了薪酬也會檢視福利待遇，以挽留資深法官，她亦同意委任資深大律師為暫委法官，以紓緩人手壓力，將繼續物色及邀請資深大律師擔任，「就算唔加入都做暫委」。

何君堯表明支持加薪3%，「就算你加30%，我都支持」，他稱現職律師及大律師的薪資待遇比當局建議較好，擔心嚴重缺人，建議在律師會13,000名會員招攬精英人才擔任法官。伍江美妮表示，司法機構沒有在聘請法官方面訂定律師和大律師的比例，並會考慮所有符合資格者。