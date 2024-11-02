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港聞二

賣豬仔兼洗錢男共囚7年 另被告囚3年 官：區院「最令人髮指」案件

【明報專訊】近年有港人被「賣豬仔」至東南亞國家，其中一名患輕度智障的事主更被關在籠內4天及遭電擊，最終事主胞妹要支付贖金解決事件。兩名涉誘使他人前往東南亞的男子早前承認串謀詐騙罪，昨在區域法院分別被判囚56及36個月，法官判刑時不諱言本案是區院最令人髮指的案件之一。本案被判監56個月的被告另涉一宗洗錢案，法官考慮量刑原則，判他就本案及洗錢案合共監禁84個月（7年）。

本案兩名被告為馬智豪（32歲）及張敏懷（25歲）。法官林偉權判刑時指出，本案為一宗非常可惡（very nasty）的人口販賣案件，5名涉案事主在東南亞被迫禁閉，直至同意參與詐騙行動或有家人支付贖金才獲釋，更有部分事主遭受脅迫或暴力對待，幸而眾人經歷苦難後都成功返港。

林官同意，本案未必是同類案件中最嚴重者，但屬區院中最令人髮指（abhorrent）的案件之一，行為須精心策劃及國際協調，強調法庭須藉嚴懲參與其中的人，傳達強而有力的信息。

首被告角色關鍵 判刑罰上限

針對兩名被告的角色，林官指首被告馬智豪在5名事主的販賣過程擔當重要角色，決定以監禁7年（區院判刑上限）為量刑起點，因馬認罪，獲減刑至監禁56月；次被告張敏懷雖只參與輕度智障事主的販賣過程，但認為張在知悉事主被販賣下繼續參與其中，判張監禁36個月。

斥次被告知情 續販賣智障事主

另外，馬智豪牽涉一宗涉款698萬港元的洗黑錢案，並於早前認罪。林官昨就洗黑錢案判馬監禁42個月及15天。經考慮整體量刑原則，林官判馬就洗黑錢案和「賣豬仔」案合共監禁84個月。

案情指本案牽涉5名年齡介乎20至32歲的男事主，其中兩人被帶往緬甸「KK園區」；兩人被帶到柬埔寨西哈努克「中國城」；另有一名事主姓吳，患輕度智障及嚴重聽障。

2022年7月，吳姓事主應「網上女友」要求前往泰國，惟抵埗後卻疑被送往緬甸，且獲告知已被「出售」，需在當地工作。當他拒從之後，便被鎖在籠內4天，又遭毆打和電擊，最終事主胞妹支付3.5萬元解決事件，吳最終在同年8月返港。

被告馬智豪及張敏懷分別於2022年8月19及21日被捕。馬被捕後向警方稱曾在柬埔寨一家賭場任職，其間引薦4至6名港人替賭場老闆工作。張則向警方表示，他在今次事件前知悉馬曾參與販賣人口，另承認曾協助吳姓事主辦護照。

【案件編號：DCCC 688/23、656/24】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 賣豬仔 東南亞騙案

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