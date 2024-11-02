岑浩輝領中央任命 習近平讚務實親民敢直面問題

稱澳門特首「沉甸甸責任」 冀勇挑重擔

新華社報道，習近平昨在北京人民大會堂接見岑浩輝，國務院總理李強頒發任命岑浩輝為第六任澳門特首的國務院令。出席者尚包括另外兩名中共中央政治局常委中央書記處書記蔡奇和主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥，以及中央統戰部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍等。

習近平表示，中央充分肯定及信任岑浩輝，岑長期擔任澳門終審法院長，恪盡職守，愛國愛澳立場堅定，積極貢獻澳門繁榮穩定。習近平讚揚岑浩輝參選以來展現務實親民、敢於直面問題的良好形象，政綱和施政理念符合澳門實際情况及當地居民對美好生活的期盼。

習近平謂，擔任澳門特首是「沉甸甸的責任」，承載中央重託和廣大澳門居民厚望，冀岑「勇挑重擔、不負使命」，帶領新一屆政府「戮力同心、守正創新，擔當進取、善作善成」，團結各界開創具澳門特色的一國兩制新局面。

岑：將領澳融入及服務國家發展大局

新華社引述岑浩輝表示，將帶領澳門更好融入及服務國家發展大局，提升公共治理能力及水平，加快經濟適度多元發展，大力改善民生。他又說，將堅定不移貫徹一國兩制方針，維護國家主權、安全、發展利益。

澳門新聞局昨發稿，引述岑浩輝表示非常感謝中央的信任，對獲任命特首深感榮幸，「定會堅定地承擔起這個重大責任，不負國家所託，不負澳門市民的期望」。岑浩輝將於下月20日澳門回歸25周年當天就職。