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高才通續簽看收入水平工作效益 未言標準

【明報專訊】《施政報告》提出，高端人才通行證計劃下A類高收入人才首個簽證期限延長至3年，以及增加13間合資格大學。勞工及福利局昨日進一步交代續簽條件，包括審視申請人收入水平和「工作經濟效益」等，但未提具體標準。入境處稱續簽與否涉及考慮整體因素。勞福局長孫玉菡稱，列明要求有助申請人提早規劃，日後會統計續簽情况，現階段「無水晶球」預測獲續簽人數。

入境處：當港跳板非想入住不續簽

當局提出的續簽條件分四大類，涵蓋申請人收入水平、工作經濟效益及留港時間等（見表），不過「收入穩定」、「工作經濟效益」等條件未提供具體標準。入境處助理處長（簽證及政策）翁榮楨昨稱，決定續簽與否要考慮整體因素，「有人想當香港是跳板，並非想入住本港就不會續簽」，同時要維持彈性吸引及保留人才。高才通人才服務協會創會會長尚海龍相信，收入會按相關工種收入中位數作準，料月薪2.5萬至3萬元者相對「穩陣」，因反映足以應付高才在港生活所需。

未獲聘者准延留一年 可提早3月申續

全年收入達250萬元的高才通A類人才首個簽證年期將延至3年，適用於上月16日前已獲批的約2.1萬人；若申請人在港未獲聘或開辦及參與業務，可獲准無條件延長逗留期限一年。勞福局副秘書長（人才）關婉儀引述早前追蹤研究稱，該批人才就業、創業及已婚率較高，加上在全球流動性高，是不同國家欲吸納的對象，相信一年簽證有助規劃及適應，盼提高確定性吸引他們舉家來港。入境處昨起放寬獲批簽證者最早申請續簽的時間由到期前一個月至3個月。尚海龍形容措施屬「德政」，尤其對舉家來港的高才，不論最終是否獲續簽，亦有較多時間準備。

合資格大學增13間 4英美藝術學院

另外，計劃涵蓋的合資格大學昨起多13間，其中9間屬過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列11至20名的內地大學，另4間則屬英美的藝術或設計學院，過去5年在《QS世界大學排名》「藝術及設計範疇」排名前五。

相關字詞﹕入境處 勞工及福利局 高端人才通行證計劃

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