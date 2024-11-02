優才問卷取代逐項計分 審批縮3月 符一半準則始可提交 勞福局：舊制需久候不利吸才

議員促加強抽查防作假

入境處：須交學歷認證文件

入境處昨回覆查詢稱，自今年6月起因應事件檢視所有簽證政策，並適時調整，包括要求該計劃在內的申請人，就其學歷提交第三方認證機構或頒授院校發出的認證文件。未能按要求提供所需資料的申請個案，處方不會繼續審批。

增收入業務評核 甄選準則不公開

綜合計分制涵蓋六大範疇，包括全年收入及業務所有權兩項新增評核準則。勞福局長孫玉菡昨在傳媒簡介會稱，若申請人在新評分制下不符資格就「撇撇脫脫知道無機會」。提交的申請將交由勞福局長主持的甄選委員會考慮，再向入境處長提供甄選意見。至於委員會的考慮準則，孫稱主導權在政府手上，不會公開準則，因需保留彈性予當局考慮及衡量；但強調不會一成不變，將因應本港需求不時變化，填補本港人才缺口。

合資格大學碩博 創科金融業佔優

綜合計分制同時將考慮申請人是否持有由合資格大學頒授的碩士或博士學位，即高才通計劃下198間合資格大學及6間過去5年在QS全球工商管理碩士課程排名，以及《金融時報》全球商學院工商管理碩士課程排名前10、專門提供研究生課程的大學或院校。被問會否過於側重工商管理界別，孫玉菡認為若不涵蓋相關學府屬「損失」。關婉儀補充，計劃不僅着重學術成就，同時考慮舊生收入和人脈等，期望相關人才在商業發展上有良好基礎及履歷。

當局同時會考慮申請人是否擁有不少於3年工作經驗，包括創科、金融及國際貿易等特定產業。尚海龍認同有關做法，相信有助配合本港經濟發展及實現「八大中心」定位的方向。他認為，計劃調整為綜合計分制後，有助申請人容易掌握相關條件；又相信縮短審批可增吸引力，與高才通互補，吸納多元化人才助港「拼經濟」。

主動邀人才細節 明後半年公布

優才計劃去年取消配額，局方稱申請大增，至今共接獲逾13.2萬宗申請，高於計劃2006年推出至前年期間總和。入境處去年批出逾1.2萬宗申請，屬歷史高位；現時尚餘約8萬宗未完成處理，料最快明年第二季才完成。至於《施政報告》提出在優才計劃下增設機制主動邀請頂尖人才來港發展，孫稱仍在商討細節，最快明年下半年公布，並由新設立的教育、科技和人才委員會「拍板」通過。

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