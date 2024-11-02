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港聞

港聞二

灣區手記：珠海老牌日式溫泉 ／文：尚東美

【明報專訊】前段時間記者與3名友人相約去珠海一間老牌日式露天溫泉度假村。當日與友人Y在廣州自駕出發，擁有近5年駕駛經驗的Y負責開車，記者坐在副駕駛做「輔助駕駛員」。話是這麼說，其實Y開車很穩很安全，記者全程不過是觀摩學習。雖然記者已經考取內地駕駛執照，但仍未正式嘗試開車上路，之前報名考車時駕駛學校附贈了兩個小時的教練陪練，記者打算下個月再約駕校練車，若能夠熟習廣州擁擠且複雜的交通路况，估計在什麼地方開車都難不到自己吧。

由於早上出發，去珠海沿路順暢，友人Y便跟記者說，在這種空曠無車的高速公路上，由於沒有其他車輛作為參照，一不留神很容易會超速。我們廣州出發，準時到達港珠澳大橋口岸停車場集合點。香港出發的兩名友人就不是那麼順利了，她們在港珠澳大橋塞了將近兩小時，最後兩百米更塞了半小時，記者這時才想起「原來今天是公眾假期呀」。結果一行人吃完午飯，去到度假村已經下午5點多了，那裏遊客亦很多，不少是港人，友人笑稱「不會是和我們一樣在橋上塞車的那批人吧」。

這次浸溫泉之旅，記者是在攜程購套票，600元人民幣除了住宿早餐，亦包括遊戲券、單車券。溫泉區雖然不大，但勝在乾淨，早餐選擇亦多，有中式腸粉、點心，西式的意粉、咖啡等，娛樂設施方面，遊戲區適合小朋友玩。另外度假村每晚6至10點還有自助餐式廟會，雖然要加錢也不失新奇，難怪那麼多港人趁假期上來了。

文：尚東美

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