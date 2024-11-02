灣區手記：珠海老牌日式溫泉 ／文：尚東美

由於早上出發，去珠海沿路順暢，友人Y便跟記者說，在這種空曠無車的高速公路上，由於沒有其他車輛作為參照，一不留神很容易會超速。我們廣州出發，準時到達港珠澳大橋口岸停車場集合點。香港出發的兩名友人就不是那麼順利了，她們在港珠澳大橋塞了將近兩小時，最後兩百米更塞了半小時，記者這時才想起「原來今天是公眾假期呀」。結果一行人吃完午飯，去到度假村已經下午5點多了，那裏遊客亦很多，不少是港人，友人笑稱「不會是和我們一樣在橋上塞車的那批人吧」。

這次浸溫泉之旅，記者是在攜程購套票，600元人民幣除了住宿早餐，亦包括遊戲券、單車券。溫泉區雖然不大，但勝在乾淨，早餐選擇亦多，有中式腸粉、點心，西式的意粉、咖啡等，娛樂設施方面，遊戲區適合小朋友玩。另外度假村每晚6至10點還有自助餐式廟會，雖然要加錢也不失新奇，難怪那麼多港人趁假期上來了。

文：尚東美