九市速遞：廣州餐飲零售掀結業潮 馳名蛋撻店全線關門 粵菜品牌不堪負債

勿理堂另有部分門店貼出疑似負責人的「致顧客書」，表示資金鏈斷裂，已進入破產清盤階段，又指今年市道不景，最終熬不住，向顧客致歉。

告示稱市道不景熬不住

此外，經營了15年，擁有6間門店的粵菜品牌廣州清心雞沙田乳鴿店，也在上月中在微信公眾號發表聲明，指近幾年受多方客觀因素影響，一直負債經營，迫於無奈結業。香港過江龍也縮減門店數量，聖安娜餅屋於上月接連關閉6間廣州分店，目前市內僅剩8間門店經營；稻香集團旗下的稻香酒家，今年關了11間內地門店，其中廣州關了4間；咖啡連鎖品牌Pacific Coffee（太平洋咖啡）也自去年8月起大幅減少內地門店，至今全國門店減少114間，剩71間，其中廣東門店數量從54間減至18間，現時在廣州只餘白雲機場店及海珠區門店。

永輝超市正佳分店雙11停業

零售方面，上月才獲名創優品（9896）斥資近63億元人民幣入主的永輝超市，再有廣州門店結業——已經營超過20年，位於正佳廣場的百佳永輝超市宣布，將於11月11日起停止營業。

據天眼查數據，截至今年6月底，內地餐飲相關企業新註冊134.6萬間，註銷、吊銷者達105.6萬間，接近2023年全年總數。