九市速遞：廣州餐飲零售掀結業潮 馳名蛋撻店全線關門 粵菜品牌不堪負債

【明報專訊】近期不單香港有知名的過江龍食肆、本地老店及連鎖零售店先後宣布結業或大減規模，廣州最近兩個多月亦爆發餐飲零售結業潮。其中主打廣式面包，以64層酥皮蛋撻為招牌產品的廣州連鎖餅店「勿理堂」，全市逾20間分店於上周末一夜關門，有門店鐵閘上貼有拖欠工資的字條。
勿理堂另有部分門店貼出疑似負責人的「致顧客書」，表示資金鏈斷裂，已進入破產清盤階段，又指今年市道不景，最終熬不住，向顧客致歉。
告示稱市道不景熬不住
此外，經營了15年，擁有6間門店的粵菜品牌廣州清心雞沙田乳鴿店，也在上月中在微信公眾號發表聲明，指近幾年受多方客觀因素影響，一直負債經營，迫於無奈結業。香港過江龍也縮減門店數量，聖安娜餅屋於上月接連關閉6間廣州分店，目前市內僅剩8間門店經營；稻香集團旗下的稻香酒家，今年關了11間內地門店，其中廣州關了4間；咖啡連鎖品牌Pacific Coffee（太平洋咖啡）也自去年8月起大幅減少內地門店，至今全國門店減少114間，剩71間，其中廣東門店數量從54間減至18間，現時在廣州只餘白雲機場店及海珠區門店。
永輝超市正佳分店雙11停業
零售方面，上月才獲名創優品（9896）斥資近63億元人民幣入主的永輝超市，再有廣州門店結業——已經營超過20年，位於正佳廣場的百佳永輝超市宣布，將於11月11日起停止營業。
據天眼查數據，截至今年6月底，內地餐飲相關企業新註冊134.6萬間，註銷、吊銷者達105.6萬間，接近2023年全年總數。