明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場

【明報專訊】本港今年8月起曾爆發侵入性乙型鏈球菌ST283感染，衛生防護中心昨日總結該次爆發，稱最終確認131宗ST283個案，最後一宗於上月3日確診。至於感染源頭，中心確認早前在長沙灣淡水魚批發市場採集、對ST283呈陽性的5個淡水魚及環境樣本，與病人屬同一源頭，調查顯示受影響漁獲批次由該市場其中一個批發商供應。

共131人染菌 68敗血症

衛生防護中心最新一期《傳染病直擊》顯示，該次爆發有131宗個案，涉61男70女，介乎29至97歲，於8月8日至9月30日發病，68人出現敗血症、39人關節膿腫、10人併發腦膜炎；100人有長期病患，並維持4人染病後離世。

106宗個案曾接觸或處理生的淡水魚，部分曾到淡水魚檔，其餘曾在家處理生的淡水魚，當中四分之三無戴手套，15人手有傷口，另有18人不排除進食未徹底煮熟的淡水魚。

衛署稱實施防控後 10月個案復正常水平

衛生署回覆稱採取跨部門防控措施後，侵入性乙鏈個案自9月中旬起下降，10月回落至大致正常水平。該署稱中心對個案上升期間蒐集的樣本詳細分析基因，91宗於10月4日、即署方最後一次主動公布個案前確認基因排序。中心其後陸續就早前入院個案樣本基因排序及分析，最終確認131宗個案。

本報昨午向衛生署查詢受影響漁獲批次由哪間批發商供應、是否涉本地漁獲及批發日期等，署方晚上回覆，着本報向相關部門查詢。

上 / 下一篇新聞

搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
破製煙工場 扮日本煙售本地
破製煙工場 扮日本煙售本地
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
潮行GBA：河源免費遊
潮行GBA：河源免費遊
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」