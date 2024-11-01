防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場

共131人染菌 68敗血症

衛生防護中心最新一期《傳染病直擊》顯示，該次爆發有131宗個案，涉61男70女，介乎29至97歲，於8月8日至9月30日發病，68人出現敗血症、39人關節膿腫、10人併發腦膜炎；100人有長期病患，並維持4人染病後離世。

106宗個案曾接觸或處理生的淡水魚，部分曾到淡水魚檔，其餘曾在家處理生的淡水魚，當中四分之三無戴手套，15人手有傷口，另有18人不排除進食未徹底煮熟的淡水魚。

衛署稱實施防控後 10月個案復正常水平

衛生署回覆稱採取跨部門防控措施後，侵入性乙鏈個案自9月中旬起下降，10月回落至大致正常水平。該署稱中心對個案上升期間蒐集的樣本詳細分析基因，91宗於10月4日、即署方最後一次主動公布個案前確認基因排序。中心其後陸續就早前入院個案樣本基因排序及分析，最終確認131宗個案。

本報昨午向衛生署查詢受影響漁獲批次由哪間批發商供應、是否涉本地漁獲及批發日期等，署方晚上回覆，着本報向相關部門查詢。