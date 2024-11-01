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大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊

【明報專訊】六旬漢疑因年輕20歲的女友有外遇，在大埔劏房斬殺對方三母女和縱火，案件昨日在高院續審。政府法證化驗師供稱，涉案單位血迹主要來自成年事主，另有部分屬其長女，認為襲擊主要在下層牀一帶發生，成年事主曾掙扎躲避，並從牀移動至「客廳」範圍，雪櫃、膠櫃、廚房牆身和木櫃均染血。

襲擊主要牀上發生 部分血迹屬長女

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位縱火。

政府法證化驗師、血迹、DNA分析及犯罪現場調查專家陸端誼供稱，涉案單位地板被水淹浸，家俬燒焦，單位不同地方均發現事主溫菊芳血迹，包括牀頭板、牀墊、牀架、牀柄，牀邊膠櫃、雪櫃、廚房牆身、木櫃和被鋪，其中牀墊和牀柄有另一死者賴夢芯的血迹。陸稱，部分血迹濺落物件，或因事主流血時遭擊打造成。

陸續稱，木櫃可見血迹塗抹型態，可能是染血頭髮造成。控方表示溫身高160厘米，血迹是否可能在她受襲後跌下，或消防員將她抬離現場時染上，陸稱目測木櫃不夠160厘米，同意兩者皆有可能。陸推論溫和賴於下層牀或牀前多次受襲，溫在膠櫃、雪櫃等留下血迹，估計死者曾掙扎，試圖躲避襲擊，有可能從牀移動至「客廳」範圍。審訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】

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