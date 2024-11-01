公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能

明報記者 梁敏琪

倘連續3天低於23℃提早供暖水

康文署表示，隨着全球暖化持續，近年來本港11月初天氣普遍和暖，為配合政府節能達至碳中和的目標及減少影響環境，本年試行調整公眾泳池提供暖水游泳設施日期，由以往11月1日延至11月16日。署方表示，今日至15日會密切留意天文台天氣預報，如預報顯示連續3天或以上平均氣溫在23℃或以下，將適時啟用暖水游泳設施，以平衡節能及市民實際需要。

將軍澳泳池職員昨傍晚更換新一份告示，列明主池在11月16日起提供暖水，但未有列出11月1日至15日的水溫，多名泳客稱對安排不知情。小三學生翁同學離開泳池時連打數個噴嚏，說昨日池水水溫算冷，但自己游冷水或暖水都可以。小六學生陳同學表示，過往冬季平均每周游泳3至4次，如氣溫變冷或考慮在15日之後才恢復游泳，又稱11月5日為學校水運會，擔心部分較少習泳的初小學生游冷水後容易生病。

泳客稱見小童游冷水「塊面青晒」

帶同6歲女兒參與泳班的麥太說，女兒去年10月底上課時已因水溫太冷「凍到個嘴變紫色」，最終放棄習泳，今年想再挑戰，但對小朋友而言過去兩周的水溫已算冷，「下課時手仔凍冰冰，成個人都會震」，希望可以及早轉暖水。六旬的黃先生說，開始游泳後身體變暖，延遲放暖水對自己沒影響，但曾見到小童游冷水「塊面青晒」，認為較早轉暖水較好。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，近日氣溫仍算高，署方亦會按天氣預報調節，相信新安排對救生員及泳客影響不大。他說每人對池水溫度的感覺不同，如覺得水溫低時，可穿保暖泳衣，並在上水後披上毛巾。