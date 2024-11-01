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回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬

【明報專訊】全國政協委員、香港歌劇院藝術總監莫華倫日前受訪時透露，早前向文化藝術盛事基金申請資助1500萬元，演出5場歌劇《杜蘭朵》，最終只獲批70萬元，形容「雞碎咁多」。文化體育及旅遊局昨日回覆本報查詢，確認基金向《杜蘭朵》批出70萬元，但反駁指康文署另有提供270萬元贊助，主要支援製作及宣傳，亦有約100萬場地和票務服務贊助，強調該項目從政府不同渠道得到的資助「事實上約為440萬元等值」。

《杜蘭朵》10月中在香港文化中心大劇院上演，莫華倫早前接受恒大傳播學院訪問時斥盛事基金撥款少，「最終畀雞碎咁多70萬元，楔牙罅都唔夠啦」，並指當局無解釋只批70萬元的原因。同時，莫在訪問時大讚康文署對歌劇院很支持，又稱現時資助佔收入三分之一。

文體旅局表示，所有申請文藝盛事基金的項目，均會經由文藝盛事基金委員會，按基金《申請指引》的評審準則評審，包括規模和性質、能吸引本地或海外廣大群眾的興趣、能促進文藝和創意產業發展等，又指考慮金額時委員會亦會特別考慮建議計劃，「是否已獲得政府或非政府資助、贊助及／或捐助等相關因素」。

基金評審未列金額準則

申請須避雙重資助

根據基金的申請指引，申請者除了遞交建議計劃，亦要提供營運預算，要求列出人手、技術服務和材料費用、場地租金、推廣與宣傳等，以及一個全面方案。指引列出評審機制及考慮因素，但未有提及資助金額計算準則，但指明申請者須避免獲取雙重資助，「倘獲批建議計劃有某一／某些開支項目獲得其他來源的支持（包括非現金及資助 ），則該等開支項目不合資格獲得資助」。

莫華倫在同一訪問批評無人機表演及灣仔夜市「咁就叫有文化啦咩」。文體旅局稱，旅遊項目與文藝項目相輔相成，體現國家「以文塑旅、以旅彰文」的國策，亦回應各界希望文體旅局可以促進文旅融合。

相關字詞﹕文化藝術盛事基金 文化體育及旅遊局 香港歌劇院 莫華倫

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