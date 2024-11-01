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港聞二

認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款

【明報專訊】社民連主席陳寶瑩等10名成員及義工被指三度於銅鑼灣擺街站時無牌籌款及懸掛黑布，遭票控「沒有許可證而在公眾地方籌款」及「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」等共26罪。其中6人昨在東區裁判法院認罪，被判每張傳票罰款800至1000元。陳寶瑩及另外3人不認罪，案件未定審期，暫押後至明年1月9日預審。

陳寶瑩4人不認罪 1·9預審

認罪6人包括曾健成、唐婉清、黎嘉麗、盧德華、陳子祥及張鉻聰。陳寶瑩、社民連副主席余煒彬及周嘉發，以及義工李盈姿不認罪候審。眾人昨均親自應訊。

小冊子印收帳戶口二維碼

根據案情，6人分別涉及去年4月2日、4月30日、5月28日在銅鑼灣記利佐治街與東角道交界或灣仔地鐵站A3出口外，設置街站、未經准許而展示一塊黑布橫幅，以及派發小冊子；涉案小冊子分別印有社民連網頁及收帳戶口的二維碼，警員掃描後可進入社民連的網頁及其網上眾籌系統。

曾健成陳情時稱，政府近年收窄街頭表達意見的方式；張鉻聰則稱自己現為大學四年級生，認為他們的發聲受政府打壓。另外4人無求情陳辭。

裁判官考慮案情後指唐婉清並非初犯，判她就所涉4張傳票，每張罰款1000元；其餘5人各涉1至3張傳票，每張罰款800元。

余煒彬另涉前年9月於銅鑼灣擺街站期間，展示寫有梁國雄、岑子杰和陳皓桓名字的橫額，遭票控「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」罪。該案同被押後至明年1月9日預審。

【案件編號：ESS 6522、 35029-35035、38408-38426/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 無牌籌款 社民連

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