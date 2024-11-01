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為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀

【明報專訊】2019年七一金鐘衝突，當時14歲的浸大學生會前外務副幹事長戴嘉平、其孿生兄長戴嘉正等4人被裁定暴動罪成，昨在區院判刑。暫委法官張志偉表示，被告拒保後再遭拘捕，對他們造成衝擊，就案件延誤減刑；雖然戴氏兄弟因求學等冀被判監，惟教導所可讓他們接受足夠的品格、價值觀教育和職業訓練，遂判兩兄弟入教導所，另外兩男監禁3年。

4名被告為項目主任周子瑋（現年39歲，下同）、均是學生的戴嘉平、戴嘉正（20歲）、汽車技工袁恩霖（34歲）。綜合張官引述和辯方求情，戴氏兄弟盼法庭判監而非判入教導所，以讓他們有時間專注學業；辯方又指律政司自2019年起索取法律意見，花2年3個月才完成，望法官考慮相關影響。

隔3年再拘 官：造成衝擊

張官判刑稱，當日在龍匯道及演藝道一帶發生的暴動屬預先計劃及有備而來，示威者戴口罩頭盔，有人使用煙霧彈、投擲雞蛋及水樽，將欄杆推向警方，又用傘襲擊警方，但無人擲磚頭或汽油彈。張官續指衝突高峰時有200至300人，規模頗大，歷時99分鐘，阻礙市民出入，屬「中度」嚴重。

對於辯方稱案件構成檢控延誤，張官稱新冠疫情導致不少案件延誤，亦非被告過錯，量刑應着重對被告影響。考慮檢控時序後，張官認為控方用上很多時間索取意見，被告因再次被捕受到衝擊及震撼。針對周子瑋和袁恩霖的罪責，張官以3年3個月為量刑起點，因二人背景良好和案件延誤，減刑3個月。

案件延誤減刑3月 兩男囚3年

至於案發時14歲的戴嘉平和戴嘉正，張官援引案例稱，判處少年犯監禁應為最後選項，法庭所索閱的報告顯示兩人精神、體能和態度適宜判處教導所，量刑須平衡阻嚇和更生。張官又指兩人當時心智不成熟、易受影響及低估法律後果，雖然他們希望被判監，但求學只是他們更生的一部分，判囚不是最符合利益，教導所可提供各半日的課程和職訓，教育品格和價值觀，最終判他們入教導所。

翻查資料，本案受審後罪成4人與認罪5人當場被捕，拒保後暫時獲釋，9人事隔近3年再次被捕。同案認罪的20歲少年黎穎豪判入教導所，另外4男陳景行、陳俊僑、黃家祈及何宇軒則判囚2年2個月至2年4個月。當年七一亦有示威者入立法會，藝人王宗堯、涉及初選案的劉頴匡與鄒家成等12人暴動罪成，判監4年6個月至6年10個月。

【案件編號：DCCC 330/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕教導所 區域法院 暴動罪 金鐘 7.1回歸紀念日 反修例事件

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