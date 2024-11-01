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蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍

【明報專訊】每年萬聖節，中環蘭桂坊都會成為「嘩鬼」集中地。萬聖節前夕的萬聖夜，大批市民及遊客昨晚扮鬼扮馬湧到蘭桂坊，氣氛愈夜愈熾烈，有趁熱鬧市民稱今年人流比去年多兩三倍。有內地學生亦參與盛會，認為香港節慶氣氛較濃烈和開放，「這裏的萬聖節讓我能盡情表現自己」。香港酒吧業協會主席錢雋永稱，今年萬聖節市道較去年旺，預料生意額增近一成。

警添50閉路電視疏人流

因應大批市民昨晚在蘭桂坊一帶聚集，警方實施單向人流管制。警務處長蕭澤頤昨晚11時許到蘭桂坊視察，提到今年警方新增人流估算系統，附近添置的50個閉路電視運作順利，有效協助疏導人流。

來自比利時的Eva和Ken今年首次在港過萬聖節，稱萬聖節在比利時是小孩節日，只會在傍晚6至8時慶祝兩小時，氣氛冷淡，故到國外感受氣氛。他們兩年前曾到韓國「過節」，目睹梨泰院人踩人慘劇，認為香港萬聖節有很多警察和鐵馬維持秩序，「here is so safe」，讓他們安心享受節日。

睹梨泰院慘劇 遊客讚港安全

第二年到蘭桂坊慶祝的徐氏夫婦，有感人流較往年多兩三倍，去年人流集中在一條大斜路，今年則延伸至轉角內街。二人於蘭桂坊晚膳花費約1200元，慶幸餐廳沒因節日抬價。

來自河南的大學交換生Cosmo打扮成狐狸書生，第二次在港慶祝萬聖節的他認為，在場者裝扮中西合璧，較內地多元化，「內地不容許太多鬼怪元素」，又說內地難有機會在高樓民居附近打扮慶祝，香港能讓他表現自己，釋放平日壓力，「所有人都該多點出來慶祝萬聖節」。

酒吧一晚4輪客 多平日一半

蘭桂坊酒吧CEO CLUB負責人唐玉玲說，今年萬聖夜生意額較平日多五六成，晚上10多張桌訂座全滿，一晚有4輪客人。錢雋永則預料生意額較去年增長最少5%至10%，尖沙嘴、中環等傳統旺區生意額增加達一成。他認為，上周旅發局在中環海濱舉辦的美酒佳餚巡禮推高節日氣氛。

另外，旅發局昨晚亦舉行連串萬聖節慶活動，包括電車巡遊表演、派發免費雪糕、太空館外牆光雕表演等。

旅發局稱，9月份的訪港旅客近310萬人次，較去年同期上升約一成，當中約五成為過夜旅客；首3季旅客人次則按年增近四成，其中內地和非內地旅客按年分別多了35%及59%。

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