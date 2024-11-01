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破製煙工場 扮日本煙售本地

【明報專訊】海關在屯門工廈偵破非法製煙工場，拘捕6名黑工及一名本地男子，檢獲約330萬支私煙、約1100公斤煙絲及大量散裝和未合規格香煙，市值約2200萬，應貨稅值1500萬元。海關檢獲的私煙包裝印有日文警告字句，不排除偽裝日本煙在本港市場出售，相信已有製成香煙流入市面。

工場設居室 6黑工免出外

海關稅收罪案調查科第一組指揮官林澤麟稱，根據早前線報鎖定屯門非法製煙工場，關員周二傍晚發現7男女從目標單位步出，遂上前截查。該單位約5000平方呎，其中一區域供起居，有廚具、雪櫃、梳化、雙層牀、廁所、晾衫地方等，令黑工可足不出戶，減低被發現風險。單位另一邊放置香煙生產線機器及原材料，包括捲煙機、香煙包裝、壓縮機、煙絲、濾嘴、煙紙、運輸香煙外盒等。海關亦發現「土炮」過濾系統，以減低製煙過程的粉塵。

土法減塵 料日產40萬

林澤麟說，單位今年中開始租用，上月起用電較多，開始運作，現場尋獲大量香煙次貨，相信生產線仍屬初始階段。若生產線24小時運作，每日可生產約100萬支煙，但不法分子避免噪音及粉塵惹疑，加上人手不多，生產線只在日間運作，估計每日可生產30萬至40萬支煙。而檢獲的不同包裝外盒實為同一口味，煙外盒屬本地常見品牌，大部分有日文健康警告字句，偽裝成日本香煙，再藏在紙巾箱掩飾，相信已有小部分流出本地市場。據了解，相關私煙會透過口耳相傳及傳單宣傳與銷售。製煙工場衛生惡劣，香煙品質無監管亦無消毒程序，不排除吸食後對身體造成嚴重影響。

6人持雙程證 日薪500

被捕4男3女年齡35至63歲，當中6人持雙程證，估計集團以500元日薪利誘「搵快錢」內地人來港。據悉，6名黑工來自廣東，經熟人介紹，全部上周來港，被捕本地男子則報稱無業。7人將被落案起訴，今日在屯門裁判法院提堂。海關將繼續調查相關機器、原料及配件來源，並會聯絡香煙品牌商標持有人協助，了解有否違反商品說明條例等其他條例。

相關字詞﹕私煙 海關 製煙工場

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