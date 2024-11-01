搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬

內地執法機關今年5月發現一個跨境偽證集團，透過手機通訊群組提供偽造身分證、入住黑工宿舍及工作等「一條龍」服務，招攬內地居民來港當黑工。入境處聯同內地執法機關展開調查，相信偽證在內地製作後經速遞抵港。

港拘主腦67黑工20僱主

高級首席入境事務主任蘇駿豪指出，今年7月鎖定有偽證速遞來港，經速遞公司起回該批偽證。調查員喬裝速遞員，在全港各區進行管控派遞行動，拘捕多名收件人，及後再突擊搜查37個住宅及32個工作地點，拘捕52男45女，年齡18至64歲，包括集團主腦、9名骨幹成員、67名黑工及20名黑工僱主。行動中檢獲21張偽造身分證、18張偽造身分證副本及兩張偽造建造業工人證件。

日薪500至1200 宿舍日租200

蘇駿豪透露，內地居民向集團支付1000至2000人民幣製假證，利用有效證件來港，集團骨幹會送上假證並協助安排工作。被捕黑工主要在港從事餐廳、清潔等工作，日薪500至1200元，而居住的黑工宿舍集中在油尖旺區，每個宿舍住8至16人，每人日租約200元。蘇駿豪稱，檢獲偽造身分證欠缺防偽特徵，相片邊沒立體效果全息圖、晶片旁三角形不會隨角度變色等。

聯合行動中，內地執法機關於內地搗破3個製作偽證地點，共拘捕104人，當中包括18名骨幹，並檢獲12台偽證製造設備。入境處相信透過是次大規模聯合行動已瓦解該跨境偽證集團。相關調查仍繼續，不排除更多人被捕。

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