明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬

【明報專訊】入境處在國家出入境管理局統籌下，在7及8月聯同展開跨境聯合行動，搗破跨境偽證集團，兩地共拘捕201人。偽證集團以「來香港搵真銀」招攬內地人到港當黑工，提供「一條龍」服務包括製假身分證、安排住宿及保證有工開等，相信該集團運作逾半年，估計涉款超過1300萬元。入境處稱，檢獲的偽證質素差劣，欠缺防偽特徵，只要細心觀察便可輕易分辨。

內地執法機關今年5月發現一個跨境偽證集團，透過手機通訊群組提供偽造身分證、入住黑工宿舍及工作等「一條龍」服務，招攬內地居民來港當黑工。入境處聯同內地執法機關展開調查，相信偽證在內地製作後經速遞抵港。

港拘主腦67黑工20僱主

高級首席入境事務主任蘇駿豪指出，今年7月鎖定有偽證速遞來港，經速遞公司起回該批偽證。調查員喬裝速遞員，在全港各區進行管控派遞行動，拘捕多名收件人，及後再突擊搜查37個住宅及32個工作地點，拘捕52男45女，年齡18至64歲，包括集團主腦、9名骨幹成員、67名黑工及20名黑工僱主。行動中檢獲21張偽造身分證、18張偽造身分證副本及兩張偽造建造業工人證件。

日薪500至1200 宿舍日租200

蘇駿豪透露，內地居民向集團支付1000至2000人民幣製假證，利用有效證件來港，集團骨幹會送上假證並協助安排工作。被捕黑工主要在港從事餐廳、清潔等工作，日薪500至1200元，而居住的黑工宿舍集中在油尖旺區，每個宿舍住8至16人，每人日租約200元。蘇駿豪稱，檢獲偽造身分證欠缺防偽特徵，相片邊沒立體效果全息圖、晶片旁三角形不會隨角度變色等。

聯合行動中，內地執法機關於內地搗破3個製作偽證地點，共拘捕104人，當中包括18名骨幹，並檢獲12台偽證製造設備。入境處相信透過是次大規模聯合行動已瓦解該跨境偽證集團。相關調查仍繼續，不排除更多人被捕。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕黑工 入境處

上 / 下一篇新聞

破製煙工場 扮日本煙售本地
破製煙工場 扮日本煙售本地
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
潮行GBA：河源免費遊
潮行GBA：河源免費遊
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」