孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力

多退休官出席 包括曾蔭權陳太曾俊華

現屆政府亦有多名官員現身，包括房屋局長何永賢、勞福局長孫玉菡及公務員事務局長楊何蓓茵、政制及內地事務局長曾國衞與太太海關關長何珮珊等。

林瑞麟讚對下屬指示明確有擔當

前政務司長林瑞麟昨於儀式形容孫明揚為官場「長青樹」，46年公務生涯中半數時間出任局長級職務。他提到，回歸前擔任政務司的孫明揚負責統籌政權交接事務，林瑞麟當時作為交接儀式統籌處長，與孫工作上有不少接觸，形容孫作為上司非常有擔當，對下屬會下明確指示，出了房門即可執行。他亦回憶說，1997年7月1日臨時立法會在凌晨召開會議，通過《香港回歸條例》，令香港法例可即時過渡到新成立的香港特區，不會出現法律真空期，這安排正是當時的候任特首辦政策統籌局長孫明揚及特區首任律政司長梁愛詩的安排。

遺孀鍾小芬近日跌傷，昨日左手包紮並坐輪椅出席，她形容丈夫一直「愛國愛港」，亦常言「香港是福地」，呼籲出席者繼續為香港和自己而努力。她在亡夫的花圈寫上「永存心扉」。安所彌撒儀式昨中午12時完結，靈柩隨後放上靈車，前往歌連臣角火葬場火化。

人稱「孫公」的孫明揚1966年加入港英政府，歷任多個政策局長，最後公職為教育局長，當時其副局長陳維安及時任政治助理楊哲安昨亦有到場。

回歸前孫借調至候任特首辦擔任政策統籌局長，回歸後在特區政府先後出任4個政策局長，是特區政府問責團隊內最資深官員之一，任內最為人熟悉的是2002年任房屋及規劃地政局長期間推出統稱「孫九招」的刺激樓市政策，包括停止賣地、停建停售居屋等。