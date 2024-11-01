明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事

【明報專訊】MIRROR演唱會墜屏案昨在區域法院踏入第十二日審訊，控方專家證人工程學者林向暉供稱，涉案演唱會中共25個懸掛物負重點超出負荷，其中8個超重近3倍，可導致紅館天花板用以掛物的母架（main truss）整個墜下。林認為，若主辦方「細心坐喺度開會」，商討省去不必要的懸掛設計，最終或「冇事」。另外，林接受辯方盤問時承認，他協助警方調查時紅館現場「乜都冇得睇」，只能透過圖片及圖則推斷。

8超重3倍 可致整個母架墜下

3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。城大建築學及土木工程學系副教授林向暉供稱，涉案演唱會懸掛物共牽涉55個負重點，其中25點超出負荷，最嚴重一點超重316.3%，後果「可能非常之嚴重」，或損壞紅館天花板。林又提到，若有負重點「頂唔順」懸掛物的完整重量，該物品的部分重量會散佈到其他負重點，或令原本無超重的負重點超出負荷，導致懸掛物墜下，甚至使紅館天花板用以掛物的母架「成個冧落嚟」，但整個母架墜下的機率不高。

林向暉指出，演唱會主辦方應重新設計整個懸掛系統，包括把物品「減磅」，以及將部分物品的反作用力（reaction force）分散到其他負重點。林亦建議主辦方簡化懸掛系統設計，例如直接將喇叭掛在紅館的母架而非其他桁架（truss）。他說，若主辦方「細心啲坐喺度開番個會」，討論減省桁架數目，最終可能「冇事」。

圖則沒解用色 未述反作用力計法

林向暉亦稱，主辦方呈交的懸掛圖則（rigging plan）無顯示部分用色的意思，主辦方亦無解釋如何計算懸掛物反作用力。他認為，演唱會審批者需向主辦方澄清很多資料，並不應在明瞭有關情况前批准演唱會舉行。

現場早毁 認靠圖片圖則推斷

在代表吳凱瑩及林志華的資深大律師陳政龍盤問下，林向暉確認，他大約2022年11月開始協助警方調查，當時紅館現場已「乜都無得睇」，只能盡力透過涉事圖片及懸掛圖則等資料推斷。林亦同意，不清楚紅館頂部掛物「工字鐵」的安全系數，專家報告推算的情况只是可能出現的結果。

另一方面，時任康文署工程顧問結構工程師溫志華早前供稱，他是以人手計算涉案懸掛物的反作用力。林向暉接受盤問時說，以人手計算反作用力過程複雜及困難，要做很多假設，得出的結果可靠度存疑。此外，林同意減輕懸掛物的其中一個方法是將涉事LED屏幕拆下。審訊今續。

【案件編號：DCCC291/23】

相關字詞﹕區域法院 藝能工程 串謀詐騙 MIRROR演唱會事故

上 / 下一篇新聞

搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
破製煙工場 扮日本煙售本地
破製煙工場 扮日本煙售本地
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
潮行GBA：河源免費遊
潮行GBA：河源免費遊
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」