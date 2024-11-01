墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事

8超重3倍 可致整個母架墜下

3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。城大建築學及土木工程學系副教授林向暉供稱，涉案演唱會懸掛物共牽涉55個負重點，其中25點超出負荷，最嚴重一點超重316.3%，後果「可能非常之嚴重」，或損壞紅館天花板。林又提到，若有負重點「頂唔順」懸掛物的完整重量，該物品的部分重量會散佈到其他負重點，或令原本無超重的負重點超出負荷，導致懸掛物墜下，甚至使紅館天花板用以掛物的母架「成個冧落嚟」，但整個母架墜下的機率不高。

林向暉指出，演唱會主辦方應重新設計整個懸掛系統，包括把物品「減磅」，以及將部分物品的反作用力（reaction force）分散到其他負重點。林亦建議主辦方簡化懸掛系統設計，例如直接將喇叭掛在紅館的母架而非其他桁架（truss）。他說，若主辦方「細心啲坐喺度開番個會」，討論減省桁架數目，最終可能「冇事」。

圖則沒解用色 未述反作用力計法

林向暉亦稱，主辦方呈交的懸掛圖則（rigging plan）無顯示部分用色的意思，主辦方亦無解釋如何計算懸掛物反作用力。他認為，演唱會審批者需向主辦方澄清很多資料，並不應在明瞭有關情况前批准演唱會舉行。

現場早毁 認靠圖片圖則推斷

在代表吳凱瑩及林志華的資深大律師陳政龍盤問下，林向暉確認，他大約2022年11月開始協助警方調查，當時紅館現場已「乜都無得睇」，只能盡力透過涉事圖片及懸掛圖則等資料推斷。林亦同意，不清楚紅館頂部掛物「工字鐵」的安全系數，專家報告推算的情况只是可能出現的結果。

另一方面，時任康文署工程顧問結構工程師溫志華早前供稱，他是以人手計算涉案懸掛物的反作用力。林向暉接受盤問時說，以人手計算反作用力過程複雜及困難，要做很多假設，得出的結果可靠度存疑。此外，林同意減輕懸掛物的其中一個方法是將涉事LED屏幕拆下。審訊今續。

【案件編號：DCCC291/23】