灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美

樓下便利店裝有3部自動付款機，有次看到3名外國人在機前忙碌一番，收銀員本在另一邊點貨，見3人準備離開，匆忙跑過去看了一眼付款機，確認已付款才安心。冷眼旁觀的筆者好奇問，「最近好像有很多外國人來啊」。「對呀，廣交會嘛」，看來連收銀員都知道這個廣州每年兩度的重要活動。「他們都會用？」筆者再指一指自動付款機，他頭也不抬：「有一些吧，多數給現金。」

記得今年兩次廣交會，主辦方都強調要為外商營造「電子支付便利化」的環境，無論是開通數碼人民幣錢包或微信、支付寶都會提供協助。例如今屆廣交會，在白雲國際機場及廣交會展館，微信設置3個入境支付服務台，教外商怎樣開通和使用電子支付。但若便利店是個縮影，那看來有關宣傳及支援仍需加強，尤其是要了解外商仍選擇用現金的原因。

記得去年4月，筆者在一間小酒館遇到兩個東歐旅客求助。他們沒開通電子支付，碰巧酒館員工英文不流利，只會「only Master or Visa」，人家聽罷也確實以為可用信用卡結帳，於是一人拿出Mastercard，一人拿出Visa，但員工看到又耍手擰頭，弄得人家不明所以。其實很多小店未必可用境外信用卡，員工想問的是有否境內Mastercard或Visa信用卡。幸好筆者幫忙翻譯後，對方終明白，其中一人更掏出銀聯卡，此時員工的眼神像在說「早點拿出來嘛，浪費大家時間」。

文：尚東美