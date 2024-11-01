明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美

【明報專訊】10月中旬以來，在樓下便利店常遇到外國人，有中東的、印度的及歐美等地的，不問也知是因廣交會開幕。

樓下便利店裝有3部自動付款機，有次看到3名外國人在機前忙碌一番，收銀員本在另一邊點貨，見3人準備離開，匆忙跑過去看了一眼付款機，確認已付款才安心。冷眼旁觀的筆者好奇問，「最近好像有很多外國人來啊」。「對呀，廣交會嘛」，看來連收銀員都知道這個廣州每年兩度的重要活動。「他們都會用？」筆者再指一指自動付款機，他頭也不抬：「有一些吧，多數給現金。」

記得今年兩次廣交會，主辦方都強調要為外商營造「電子支付便利化」的環境，無論是開通數碼人民幣錢包或微信、支付寶都會提供協助。例如今屆廣交會，在白雲國際機場及廣交會展館，微信設置3個入境支付服務台，教外商怎樣開通和使用電子支付。但若便利店是個縮影，那看來有關宣傳及支援仍需加強，尤其是要了解外商仍選擇用現金的原因。

記得去年4月，筆者在一間小酒館遇到兩個東歐旅客求助。他們沒開通電子支付，碰巧酒館員工英文不流利，只會「only Master or Visa」，人家聽罷也確實以為可用信用卡結帳，於是一人拿出Mastercard，一人拿出Visa，但員工看到又耍手擰頭，弄得人家不明所以。其實很多小店未必可用境外信用卡，員工想問的是有否境內Mastercard或Visa信用卡。幸好筆者幫忙翻譯後，對方終明白，其中一人更掏出銀聯卡，此時員工的眼神像在說「早點拿出來嘛，浪費大家時間」。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
破製煙工場 扮日本煙售本地
破製煙工場 扮日本煙售本地
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
潮行GBA：河源免費遊
潮行GBA：河源免費遊
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」