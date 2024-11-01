潮行GBA：河源免費遊

明報記者陳子凌

河源市文廣旅體局表示，此次免費優惠活動旨在把握旅遊市場機遇，提升河源市旅遊品牌形象，吸引更多遊客體驗當地自然風光。多個A級旅遊景區踴躍參與，其中既有山水景點，也有多個溫泉度假區，當局亦會為參與活動的景區提供2萬元（人民幣，下同）補貼。以下為參與景區優惠詳情：

免費遊關鍵日

黃龍岩畬族風情旅遊區

位於東源縣漳溪畬族鄉高嶂山脈，景區有三大特色：畬族風情、溶洞與植物文化

活動日期：11月2日、3日

門票優惠：免費入場（原價48元）

營業時間：08:30-17:30

和平溫泉之都旅遊區

位於和平縣，是國家4A級景區，內設多功能溫泉池20個，可同時容納1000多人

活動日期：11月2日、3日

門票優惠：溫泉免費入場（原價188元）

營業時間：08:00-23:00（21:00停止入場）

蘇家圍東江畫廊旅遊景區

位於東源縣，獲譽「南中國的畫裏鄉村」，蘇家圍是蘇東坡後裔聚居地，遊客能了解客家水上民俗文化

活動日期：11月9日、10日

門票優惠：免費入場（原價25元）

營業時間：08:00-17:30

越王山風景區

位於紫金縣古竹鎮，屬丹霞地貌，由數十個石山組成，除了賞山，還有玻璃橋、空中棧道等設施

活動日期：11月9日、10日

門票優惠：免費入場（原價30元）

營業時間：08:00-17:30

野趣溝旅遊區

位於籮坑，以欣賞奇石、怪樹、清潭等自然景觀為主

活動日期：11月16日、17日；11月30日、12月1日

門票優惠：免費入場（原價50元）

營業時間：08:00-17:30

佗城景區

位於龍川縣佗城鎮，鎮內至今保存秦漢時代的越王井、南越王趙佗故居遺址等100多處文物古蹟

活動日期：11月16日、17日；12月7日、8日

門票優惠：免費入場（原價40元）

營業時間：08:40-17:20（16:30停止入場）

百家鮮客家女奇妙樂園

位於河源國家高新區百家鮮食品科技園，是一間展示客家飲食文化、工業文化的工業旅遊博覽館

活動日期：11月23日、24日

門票優惠：免費入場（原價20元）

營業時間：09:00-17:30（17:00停止入場）

霍山旅遊風景區

位於龍川縣田心鎮，霍山是廣東七大名山之一，亦是國家4A級景區

活動日期：12月7日、8日

門票優惠：免費入場（原價70元）

營業時間：08:00-17:30

河源客天下國際旅遊度假區

位於源城區，溫泉浴池以「世界沐浴文化」為主題，劃分為中國區、日本區、歐洲區等

活動日期：11月23日、24日；12月14日、15日

門票優惠：溫泉免費入場（原價138元）

營業時間：09:00-24:00

葉園溫泉旅遊區

位於河源市東源縣黃田鎮，以「客家特色生態溫泉」為主題，設60多個溫泉池

活動日期：11月30日、12月1日

門票優惠：溫泉免費入場（原價168元）

營業時間：08:00-22:00

萬綠湖景區

位於東源縣，因「處處是綠，四季皆綠」得名。景區依群島而建，可乘遊船往返賞湖景

活動日期：12月14日、15日

門票優惠：優惠價79元（原價198元）

營業時間：08:00-16:00（遊船每小時一班）