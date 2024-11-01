潮行GBA：河源免費遊

【明報專訊】大灣區居民有機會免費暢遊河源景區。河源市文廣旅體局早前宣布推出A級旅遊景區免費（優惠）遊，本周至12月15日的每個星期六、日將選出兩個當地A級旅遊景區，來自大灣區城市的遊客，憑有效身分證件即可免費或以優惠價暢遊。
明報記者陳子凌
河源市文廣旅體局表示，此次免費優惠活動旨在把握旅遊市場機遇，提升河源市旅遊品牌形象，吸引更多遊客體驗當地自然風光。多個A級旅遊景區踴躍參與，其中既有山水景點，也有多個溫泉度假區，當局亦會為參與活動的景區提供2萬元（人民幣，下同）補貼。以下為參與景區優惠詳情：
免費遊關鍵日
黃龍岩畬族風情旅遊區
位於東源縣漳溪畬族鄉高嶂山脈，景區有三大特色：畬族風情、溶洞與植物文化
活動日期：11月2日、3日
門票優惠：免費入場（原價48元）
營業時間：08:30-17:30
和平溫泉之都旅遊區
位於和平縣，是國家4A級景區，內設多功能溫泉池20個，可同時容納1000多人
活動日期：11月2日、3日
門票優惠：溫泉免費入場（原價188元）
營業時間：08:00-23:00（21:00停止入場）
蘇家圍東江畫廊旅遊景區
位於東源縣，獲譽「南中國的畫裏鄉村」，蘇家圍是蘇東坡後裔聚居地，遊客能了解客家水上民俗文化
活動日期：11月9日、10日
門票優惠：免費入場（原價25元）
營業時間：08:00-17:30
越王山風景區
位於紫金縣古竹鎮，屬丹霞地貌，由數十個石山組成，除了賞山，還有玻璃橋、空中棧道等設施
活動日期：11月9日、10日
門票優惠：免費入場（原價30元）
營業時間：08:00-17:30
野趣溝旅遊區
位於籮坑，以欣賞奇石、怪樹、清潭等自然景觀為主
活動日期：11月16日、17日；11月30日、12月1日
門票優惠：免費入場（原價50元）
營業時間：08:00-17:30
佗城景區
位於龍川縣佗城鎮，鎮內至今保存秦漢時代的越王井、南越王趙佗故居遺址等100多處文物古蹟
活動日期：11月16日、17日；12月7日、8日
門票優惠：免費入場（原價40元）
營業時間：08:40-17:20（16:30停止入場）
百家鮮客家女奇妙樂園
位於河源國家高新區百家鮮食品科技園，是一間展示客家飲食文化、工業文化的工業旅遊博覽館
活動日期：11月23日、24日
門票優惠：免費入場（原價20元）
營業時間：09:00-17:30（17:00停止入場）
霍山旅遊風景區
位於龍川縣田心鎮，霍山是廣東七大名山之一，亦是國家4A級景區
活動日期：12月7日、8日
門票優惠：免費入場（原價70元）
營業時間：08:00-17:30
河源客天下國際旅遊度假區
位於源城區，溫泉浴池以「世界沐浴文化」為主題，劃分為中國區、日本區、歐洲區等
活動日期：11月23日、24日；12月14日、15日
門票優惠：溫泉免費入場（原價138元）
營業時間：09:00-24:00
葉園溫泉旅遊區
位於河源市東源縣黃田鎮，以「客家特色生態溫泉」為主題，設60多個溫泉池
活動日期：11月30日、12月1日
門票優惠：溫泉免費入場（原價168元）
營業時間：08:00-22:00
萬綠湖景區
位於東源縣，因「處處是綠，四季皆綠」得名。景區依群島而建，可乘遊船往返賞湖景
活動日期：12月14日、15日
門票優惠：優惠價79元（原價198元）
營業時間：08:00-16:00（遊船每小時一班）