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盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制

【明報專訊】《施政報告》提出支持本地大學開辦第三間醫學院，政府成立的籌備工作組已召開首次會議。醫衛局長盧寵茂接受港台專訪稱，新醫學院開辦初期，預計至少要取錄約50名醫科生才符合成本效益，並認為課程可參考4年制「美式制度」，申請人須先完成首個學士學位課程方可報讀醫科。

盧寵茂表示，希望新醫學院有創新營運方式，「資金係咪全部都要政府出呢，還是局部？定係佢有其他途徑籌集到資金？」，亦強調人手、設施皆需成本，開辦初期不可收太少學生。

盧提醒新醫學院要考慮生源，倘招收中學生，會與現時兩間本地醫學院「在同一魚塘競爭」，不希望它與兩間醫學院競爭教學人才和生源，稱新醫學院可參考4年制「美式制度」，申請人完成首個學士學位課程才可報讀醫科。

「全力申辦」 科大：聚焦AI建醫療大模型

科大、理大及浸大均已表示有意成立醫學院，暫僅科大曾透露擬收第二學位醫科生。科大首席副校長郭毅可昨日出席活動提及，校方正全力申辦新醫學院，將重點着墨發展人工智能（AI）支持下的現代化醫療，塑造醫療大模型，亦會發展手術機械人、診斷和病歷分析模型等。

另外，公院不足4個月發生兩宗插錯鼻胃喉事件，皆涉實習醫生看錯X光片。盧寵茂指可檢視醫學院相關培訓有無可改善之處，稱看X光片屬非常基礎的技能，若醫科生在考試不會看X光片，「好多時教授都會『肥佬』佢」，但承認新冠疫情對醫科生培訓有一定影響。

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