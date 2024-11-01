夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」

今次是夏寶龍繼5月在北京會見教育局長蔡若蓮率領的大專院校領導研習團後，單獨會見大學高層；港澳辦5月引述夏的發言中並無直接提及大學管治。今次訪京理大高層還包括常務及學務副校長黃永德、副校長（研究及創新）趙汝恒、副校長（學生及環球事務）楊立偉、工商管理學院長鄭大昭、工程學院長文効忠、人文學院長李平等。

晤理大高層 籲各校「堅持愛國愛港鮮明底色」

夏寶龍提及，香港的大學有悠久歷史和光榮傳統，是國家高等教育的寶貴資源、香港的重要優勢和核心競爭力。他又說，中央堅定支持香港按一國兩制方針辦好教育事業，希望包括香港所有高等院校「堅持愛國愛港鮮明底色」，充分發揮一國兩制制度優勢，「助力香港打造國際高端人才集聚高地和國際高等教育樞紐」，為加快推動香港由治及興和「中國式現代化推進強國建設」作出更大貢獻。

理大在2019年反修例風波曾發生衝突。據港澳辦引述，夏寶龍充分肯定理大「近年來團結一致、上下一心，銳意改革、開拓創新」、在參與國家重大項目等方面的優異成績。