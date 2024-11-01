明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

夏寶龍籲各大學團隊團結 「包括校董校長」

【明報專訊】港大及中大早前先後發生校政風波，港澳辦主任夏寶龍昨在北京會見理大校董會主席林大輝、校長滕錦光及多名院長，港澳辦網站引述夏提到香港各大高校「包括校董會、校長在內」的管治團隊，「要有相互信任支持、善於團結合作的高尚品德，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，共同把大學建設好、管理好、發展好」。

今次是夏寶龍繼5月在北京會見教育局長蔡若蓮率領的大專院校領導研習團後，單獨會見大學高層；港澳辦5月引述夏的發言中並無直接提及大學管治。今次訪京理大高層還包括常務及學務副校長黃永德、副校長（研究及創新）趙汝恒、副校長（學生及環球事務）楊立偉、工商管理學院長鄭大昭、工程學院長文効忠、人文學院長李平等。

晤理大高層 籲各校「堅持愛國愛港鮮明底色」

夏寶龍提及，香港的大學有悠久歷史和光榮傳統，是國家高等教育的寶貴資源、香港的重要優勢和核心競爭力。他又說，中央堅定支持香港按一國兩制方針辦好教育事業，希望包括香港所有高等院校「堅持愛國愛港鮮明底色」，充分發揮一國兩制制度優勢，「助力香港打造國際高端人才集聚高地和國際高等教育樞紐」，為加快推動香港由治及興和「中國式現代化推進強國建設」作出更大貢獻。

理大在2019年反修例風波曾發生衝突。據港澳辦引述，夏寶龍充分肯定理大「近年來團結一致、上下一心，銳意改革、開拓創新」、在參與國家重大項目等方面的優異成績。

上 / 下一篇新聞

搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
搗黑工集團 一條龍製假證搵工設宿 內地香港合拘201人 涉款1300萬
破製煙工場 扮日本煙售本地
破製煙工場 扮日本煙售本地
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
蘭桂坊回復「猛鬼」 顧客稱人流升3倍
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
6聯網眼科等更久 九西17周變95周 醫局研設白內障手術中心 醫生憂門診人手減「隊又長些」
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
為求學冀判監被拒 學生兄弟入教導所 七一金鐘暴動罪成 官：教導所可教價值觀
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
認街站籌款掛黑布 社民連6人罰款
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
回應莫華倫盛事基金「雞碎」論 文體旅局：康署贊助《杜蘭朵》370萬
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
塌工字鐵奪命 精進、分判商共罰13萬 工人拆除前沒受訓 屋署：無吊運裝備無持牌者在場
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
話你知：職安健去年大增罰則 案發修例前未適用
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
墜屏案 學者指25負重點超荷 細心開會減設計或無事
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
孫明揚安所彌撒 遺孀：夫常言港「福地」籲為港努力
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
總督察收賄案11·21審 未交120萬保釋金續還押
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
科大研AI模型助辨乳癌瘤 稱省時三四成
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
盧寵茂：第三醫學院料收至少50人方符效益 稱可參考美式4年制
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
公眾泳池遲兩周供暖水 康署：天氣仍暖助節能
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
大埔三屍案 母血染全屋 法證：或掙扎躲避攻擊
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
防護中心總結乙鏈爆發 源頭長沙灣淡水魚批發市場
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
天台飲啤酒 洋漢醉墮鄰廈平台
潮行GBA：河源免費遊
潮行GBA：河源免費遊
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
灣區手記：WeChat or Cash ／文：尚東美
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】袁國強「回歸」律政司 助推動仲裁中心 入專家諮詢組監管工作小組
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】樂悠咭搭機鐵 至下月中半價
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】前官員坐鎮 橋牌港隊擊敗「世一」
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】反詐抽獎再辦 送比亞迪
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】高德推宵夜地圖 call的有着數
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」
【Emily】藝術館賞鼻煙壺 睇完出館入「迷壺」