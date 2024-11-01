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港聞

港聞二

城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限

【明報專訊】政府目標將香港建設成「國際專上教育樞紐」，鼓勵高教界推動國際化發展。城市大學昨日正式公布與英國劍橋大學其中一間學院推展為期5年的獎學金計劃，每年讓最多20名城大生各獲5萬英鎊（約50萬港元）資助，負笈劍橋修讀一年全日制碩士課程。被問到有否建議獎學金得主日後要回港或留英，城大校長梅彥昌稱不設限制，形容學生日後是「世界的畢業生」，有信心他們發展將令人自豪。

根據劍橋校網，所有入學學生將成為其一學院（college）的成員，學院與學術部門（academic department）分開。城大稱，獎學金計劃旨在培育「未來全球領袖」，申請明年4月30日截止，又提醒申請人報讀劍橋的碩士課程時須以露西．卡文迪許學院（Lucy Cavendish College）為第一選擇。

梅：會追蹤畢業生如何代表香港影響世界

被問到申請人報讀哪些碩士課程可佔優勢，劍橋大學露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins爵士稱，該院可取錄校內所有碩士課程的學生，相信現時世上許多問題要以跨學科形式（interdisciplinary）解決，需要來自不同學術背景的學生。

合作學院稱畢業可入不同國際組織

談到有否建議獎學金得主日後回港發展或留在英國，梅彥昌昨稱不設限，但城大會追蹤這些畢業生如何「代表香港社會影響世界」。Madeleine Atkins則表示，該學院學生來自約84個國家，畢業生可加入不同國際組織，而香港亦設不同企業的總部，稱兩校合作不單促進香港人才回流，甚或吸引院內的優秀畢業生來港發展並留下來。

政府正宣傳「留學香港」品牌，被問到香港對外界而言是否有足夠吸引力、怎看香港學生競爭力，來自新加坡的梅彥昌認為香港對此應有自信心，亦有足夠吸引力讓人來港，又強調香港市民及香港畢業生亦可影響世界。

Madeleine Atkins又說，香港學生申請入讀劍橋碩士課程，競爭非常激烈，但她發現入讀的港生均是十分勤奮、優秀，願意打開心扉接受新思想及新體驗，並願意參與及貢獻社會，讚揚他們是一流學生（They are first-rate students），並且富競爭力。

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