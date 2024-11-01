城大每年資助20學生劍橋讀碩士 一年課程獎學金5萬鎊 梅彥昌：回港留英不設限

根據劍橋校網，所有入學學生將成為其一學院（college）的成員，學院與學術部門（academic department）分開。城大稱，獎學金計劃旨在培育「未來全球領袖」，申請明年4月30日截止，又提醒申請人報讀劍橋的碩士課程時須以露西．卡文迪許學院（Lucy Cavendish College）為第一選擇。

梅：會追蹤畢業生如何代表香港影響世界

被問到申請人報讀哪些碩士課程可佔優勢，劍橋大學露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins爵士稱，該院可取錄校內所有碩士課程的學生，相信現時世上許多問題要以跨學科形式（interdisciplinary）解決，需要來自不同學術背景的學生。

合作學院稱畢業可入不同國際組織

談到有否建議獎學金得主日後回港發展或留在英國，梅彥昌昨稱不設限，但城大會追蹤這些畢業生如何「代表香港社會影響世界」。Madeleine Atkins則表示，該學院學生來自約84個國家，畢業生可加入不同國際組織，而香港亦設不同企業的總部，稱兩校合作不單促進香港人才回流，甚或吸引院內的優秀畢業生來港發展並留下來。

政府正宣傳「留學香港」品牌，被問到香港對外界而言是否有足夠吸引力、怎看香港學生競爭力，來自新加坡的梅彥昌認為香港對此應有自信心，亦有足夠吸引力讓人來港，又強調香港市民及香港畢業生亦可影響世界。

Madeleine Atkins又說，香港學生申請入讀劍橋碩士課程，競爭非常激烈，但她發現入讀的港生均是十分勤奮、優秀，願意打開心扉接受新思想及新體驗，並願意參與及貢獻社會，讚揚他們是一流學生（They are first-rate students），並且富競爭力。