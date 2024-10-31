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港聞

港聞二

新生嬰臨時證件北上 4口岸擬可即日申領

【明報專訊】現時本港新生嬰兒申請赴內地臨時證件，需至少5個工作天辦理。民建聯主席陳克勤早前爭取放寬安排，他昨日引述國家出入境管理局回覆，日後新生嬰兒經4個指定口岸入境內地，可即場申領「一次性出入境通行證」，有效期3個月。新措施推出時間有待廣東省相關部門確認。

3個月內可出入境一次

民建聯：待廣東省部門確認

民建聯早前收到多名新生嬰兒家長求助，生育後因為家庭等因素欲即時前往內地，惟目前經中旅社辦理新生嬰兒往返內地的臨時證件，需至少5個工作天，計及假期或需等待一兩星期，早前向內地部門爭取放寬安排。

陳克勤昨日引述國家出入境管理局稱，日後本港新生嬰兒經羅湖、皇崗、蛇口、深圳國際機場4個指定口岸入境，父母攜同嬰兒、嬰兒的身分和出生證明、監護人身分證明，可即場辦理及領取「一次性出入境有效通行證」，在3個月有效期內出入境一次。

陳說，辦證的新生嬰兒無最低年齡限制，出入境一次後，可循現行機制向中旅社申請證件。

陳克勤提到，目前澳門新生嬰兒赴內地的通行證可即日審批，認為新措施是與當地看齊。他感謝內地部門高度重視及支持，將繼續爭取新安排擴展到深圳灣口岸及港珠澳大橋。

全國人大常委李慧琼表示，新措施何時實施要等廣東省相關部門確認。被問到受惠對象，她稱民建聯沒留意求助者身分，不論父母是否香港永久居民都希望協助。

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