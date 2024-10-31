偕港專研「雪鴞2」南極考察 清華冀再合作

「雪鴞2」信息系統是物聯網終端設備，由港專5名教授聯同清華團隊研發；透過「雪鴞2」，團隊能在極端環境下追蹤特定目標。港專昨日舉行南極考察成果發布會，清華研究院航天載具研發中心副主任孫鷺表示，「雪鴞2」全面適應南極內陸「超低溫、高海拔、暴風雪、強輻射」等惡劣環境，協助團隊取得重要現場數據，他期待未來有更多機會和本地大專院校合作，推動南極科研。

創新科技及工業局長孫東致辭時稱，「雪鴞2」充分肯定香港的科研實力，「中國在深空、深地、深海和極地的探測事業發展一日千里，香港有幸參與其中」。港專校長陳卓禧則說，項目證明港專有足夠能力參與國家科研，專業水平超出現時高級文憑課程，計劃明年擴展網絡安全、物聯網等相關高級文憑為學士學位。

選港專人才參與熱氣球飛行 冀破紀錄

清華研究院正籌備明年5月和港專再合作，選拔港專人才參與中國熱氣球高空飛行任務，探索平流層。成波表示，現時熱氣球最高飛行紀錄是由印度創下的2萬多米，盼通過和港專進一步科研合作，突破世界紀錄。另外，團隊同場亦展示有份參與中國第40次南極考察的大型南極科考載具「雪豹2」的模型。