積金易個別供款紀錄「歸零」 指一般涉僱主入資料未符要求

積金易平台有限公司是積金局根據條例成立的全資附屬公司，負責營運管理積金易。翻查資料，目前有5間強積金受託人公司加入平台，積金局會按「先細後大」原則將公司逐步加入，料明年底可將所有強積金計劃納入平台。

對於有傳媒報道部分人的積金易系統顯示金額異常，積金局稱積金易平台有限公司十分關注有僱主在初期使用積金易遇到困難，例如僱主供款後未能即時反映在僱員帳戶資料內。

至於異常狀况成因，積金局稱根據經驗，由於強積金供款涉及不同類型，當中「僱主自願性供款」屬僱主與僱員間的自願安排，各公司供款金額計算方法、供款期和領取條件等不同，而將資料輸入積金易時亦有不同要求，故部分個案須由積金易公司協助個別處理，未能及時反映在有關帳戶內。

積金局又說，僱主輸入資料未符合系統要求，會導致僱員帳戶資料未及時更新。積金易公司強調相關情况屬使用積金易初期出現的個別事件，平台運作以來整體暢順，至今已處理逾4.7萬宗電子交易。

勞聯：未聞僱員僱主反映

勞聯立法會議員林振昇表示，無收到僱員或僱主反映使用積金易遇到問題。他期望積金局跟進事件後，可助相關事主釐清系統金額顯示異常的成因，是技術問題抑或供款消失，以釋疑慮。

林認為積金局先安排規模較小的受託人加入積金易是好安排，理順問題後，明年更多受託人加入時將更暢順。