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港聞二

申大學宿位 非本地生成功率80%新高 連續10年超本地生 教局：大學自訂安排

【明報專訊】隨着政府推動更多非本地生來港升學，宿位短缺問題備受關注。教育局長蔡若蓮昨日書面回覆立法會議員，交代本港8間資助大學的宿位安排，其中非本地生申請宿位成功率至少連續10年高於本地生，以上學年（2023/24）為例，非本地生80%成功申請，本地生則為65%。局方稱各大學可自訂宿位安排，一般不限入住年期，盼院校維持靈活，確保學生宿舍資源運用得宜。

立法會議員陸瀚民關注本地專上院校學生宿位短缺問題，局方昨日交代2014/15至2023/24學年的學生宿位申請成功率（見圖），當中本地生成功率介乎42%至65%，非本地生成功率已連續10年高於本地生，最高為上學年的80%。

教局倡以實際需要排入宿優次

局方表示並無備存學生的住宿年期，又稱現由資助大學自行制定宿舍編配具體安排，鼓勵大學以實際需要和教育裨益為依歸，在編配機制反映不同學生群組入住宿舍的優次。

教育局亦交代非本地生在港升學情况。2023/24學年有約14,869名非本地生入讀教資會資助的授課課程，當中約10,450人（70.3%）來自內地，本地生則有約7.64萬人。

非本地研究生九成自內地 多本地生4倍

至於資助大學的研究院研究課程，上學年共有約8185名非本地生，當中約7372人（90.1%）來自內地，遠高於本地生約1373人，多逾4倍。

非教資會資助的課程中，上學年有約34,410名內地生修讀授課課程，佔整體非本地生（約35,232名）的97.7%，本地生則有近8萬人；非資助的研究院研究課程中，內地生有約5561人，佔整體非本地生（約5958名）的93.3%，本地生則約654人。

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